快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

MSCI成分股新增鈊象、健策 小型指數增萬潤等11檔

中央社／ 台北7日電
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電。（路透）
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電。（路透）

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電；小型指數新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股。調整結果預計25日收盤生效。

統計本次MSCI調整，全球標準指數成分股新增2檔、刪除1檔，新增的鈊象、健策均自全球小型指數轉入，刪除的華邦電轉進全球小型指數成分股。

MSCI全球小型指數新增11檔台灣成分股，包括萬潤、台灣精銳、達興材料、光聖、均豪、一詮、系微、來億-KY、富邦媒、天虹、華邦電。

全球小型指數刪除23檔台灣成分股，包括國光生、璟德、昱展新藥、亞聚、八方雲集、嘉聯益、麗豐-KY、春源、盛群、鈊象、健策、廣隆、智擎、廣越、三福化、日友、台驊控股、太景-KY、元晶、威鋒電子、晶睿、森鉅、允強。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。

MSCI 國光生 華邦電

延伸閱讀

鈊象上月業績月增6% 攻歐洲博弈

主動型全球基金 報捷

全球先進封測需求強勁 設備鏈旺...弘塑、萬潤吃紅

MSCI權重調整 11月8日揭曉

相關新聞

川普跟鴻海（2317）有這樣的過去！威斯康辛州2018年投資案跳票…恐會是利空？

川普與郭台銘於2018當年在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。

MSCI成分股新增鈊象、健策 小型指數增萬潤等11檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電；小型指數新增萬...

美國大選結果出爐！川普回歸 美股後市可望上揚

川普再次勝選並重返白宮，「鉅亨買基金」認為，川普的減稅與企業支持政策可望延續過去的增長勢頭，帶動股市穩步上行。

川普大選勝出 法人：不確定因素消失有利台股漲勢

美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情，美股收紅，道瓊飆漲1500點。台股6日收漲110...

川普重磅回歸 美國資產氣勢如虹

在贏得賓州、威斯康辛州等關鍵搖擺州後，唐諾•川普已取得270張選舉人票，確定當選第47屆美國總統，國會選舉方面，共和黨以...

台股穩中盤堅 有望戰新高…法人看好利空出盡

美國總統大選由川普勝出，市場投資專家普遍看好台股將回歸AI伺服器放量出貨帶來的旺季效應。統計資料顯示，美股在選後上漲機率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。