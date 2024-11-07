台股下跌37點開23,180點 台積開低10元

台股7日開盤指數為23,180.01點，下跌37.37點。台積電（2330）開盤價為1,050元，下跌10元。

群益投顧表示， 近期影響台股最大變數是美國總統大選，由於川普相當程度領先，開票選務作業短時間內順利完成，原本市場擔心的抗爭甚至暴動等情事自然化解。美國大選開票作業的不確定性風險消除，有利全球金融市場穩定，投資人將會把關注焦點回歸到經濟基本面議題。

雖然川普在競選期間，對於台灣與台積電表達過較為主觀的意，但是目前仍為拜登執政，川普要到2025年1月20日才正式上任，而且競選政見要如何落實成為政策並實施尚須一段時間，短期內，川普相關議題對台股影響有限。根據歷年經驗顯示，台股第4季表現相對亮眼，年底前台股投資策略建議擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.AI應用對5G基礎設施需求持續增加─市調機構Fortune business insights指出，2024年全球5G基礎設施市場規模預期達342.2億美元，到2032年將大幅成長至5,901.8億美元，年均複合成長率(CAGR)為42.7%,主因是人工智慧AI、物聯網IoT、虛擬實境VR、車聯網等新興技術持續發展,對於快速、高效的網路需求與日俱增，推動5G解決方案持續成長。

2.NB面板出貨年成長上看6.3%─受惠於AI PC增溫帶動，中高階筆電需求自第3季開始提高，拉動今年筆電面板出貨量相比去年明顯反彈。Sigmaintell預計2024年筆電面板出貨量可達2.02億片，年增6.3%，成為今年各消費性電子面板復甦最強勁的應用別。

周三（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,729.93點，上漲1,508.05點、漲幅3.57%；S&P500指數上漲2.53%；那斯達克指數上漲2.95%；費半指數上漲3.12%。台積電ADR跌1.3%，報每股193.22美元，換算並折合台幣後為每股1,244.34元，較台北交易股票溢價率為17.39%。

道指和標普500指數均創下自2022年11月以來的最大單日漲幅。那斯達克指數創下2月以來的最大單日漲幅。投資人對降低稅率、放鬆管制及一位對從股市到美元等一切問題都毫不避諱的美國總統充滿期待，儘管新的關稅可能會帶來赤字增加和通膨等挑戰。「川普交易」熱潮使美國公債殖利率大幅走高，指標10年期公債殖利率觸及四個月新高4.479%。比特幣創下超過76,000美元的歷史新高，美元則寫下自2022年9月以來的最大單日漲幅。

過去三年一直未創紀錄的道瓊運輸指數躍升至新高，終於證實了道瓊工業指數的強勢。對於道氏理論投資框架的追隨者來說，這一突破是個看漲信號，根據這一理論，這兩個指標同步上漲預示著大盤未來會更好。

三大法人周三集中市場合計賣超32億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超20億元，投信買超37.3億元，自營商（自行買賣）買超2.9億元，自營商（避險）賣超52.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口，其中，外資淨空單增加3,319口至44,625口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,199口至21,244口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至0.96。VIX指數下降2.56至24.94。外資台指期買權淨金額0.43億元 ; 賣權淨金額0.38億元。整體選擇權籌碼面偏多。