快訊

聯合報社論／川普完全執政 為美國政治分裂投下陰影

失語的一代音樂家？20世紀大提琴家竟「無法詮釋巴哈」

川普大選勝出 法人：不確定因素消失有利台股漲勢

中央社／ 台北7日電
美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情。路透
美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情。路透

美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情，美股收紅，道瓊飆漲1500點。台股6日收漲110.59點，收在23217.38點，法人表示，隨著美國總統大選結果明朗化，短線不確定因素已消失，有利台股漲勢延續。

凱基投顧表示，隨著美國總統大選結果明朗化，川普將入主白宮，由於日後將推動低企業稅與高關稅政策，政策多空因素紛陳，未來影響股市波動；不過短線上大選不確定因素已消失，6日大盤收復10日均線，站上所有均線之上，5日均線轉為上揚狀態，上檔將挑戰23713點，甚至24000點大關。

美國共和黨總統候選人川普贏得大選，投資人為川普的經濟成長計畫感到期待，華爾街股市6日收紅並創收盤新高，道瓊工業指數更狂飆逾1500點。

道瓊工業指數狂飆1508.05點或3.57%，收43729.93點；標普500指數上漲146.28點或2.53%，收5929.04點；那斯達克指數勁揚544.29點或2.95%，收18983.46點；費城半導體指數挺升157.74點或3.12%，收5215.57點。

台股6日隨著美國大選開票拉鋸，高低震盪超過400點，終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3985.25億元。

根據證交所統計，三大法人6日合計賣超38.96億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.08億元，自營商也賣超49.38億元；僅本土投信買超30.5億元。

個股方面，外資6日買超前3名分別為金寶1萬8860張、復華富時不動產ETF（00712）1萬6087張，以及英業達1萬5782張。

台股 川普 總統大選 美國大選 華爾街 道瓊工業指數

延伸閱讀

川普勝選 巴西總統祝賀宣揚對話

美司法部急轉彎！特別檢察官打算「逐步結束」川普聯邦官司

圖表看時事／7搖擺州全拿下！川普壓倒性勝利 圖解美總統大選與國會選舉結果

抓戰犯還是尋找靈魂 民主黨需誠實面對川普的存在

相關新聞

台股穩中盤堅 有望戰新高…法人看好利空出盡

美國總統大選由川普勝出，市場投資專家普遍看好台股將回歸AI伺服器放量出貨帶來的旺季效應。統計資料顯示，美股在選後上漲機率...

美大選川普勝出 概念股將躍盤面焦點

美國總統大選由川普勝出，法人認為，「川普概念股」可望躍盤面焦點，尤以川普的忠實支持者暨大金主特斯拉執行長馬斯克所屬的特斯...

川普大選勝出 法人：不確定因素消失有利台股漲勢

美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情，美股收紅，道瓊飆漲1500點。台股6日收漲110...

川普重磅回歸 美國資產氣勢如虹

在贏得賓州、威斯康辛州等關鍵搖擺州後，唐諾•川普已取得270張選舉人票，確定當選第47屆美國總統，國會選舉方面，共和黨以...

台新證邀妳開戶 送好禮

隨社會觀念轉變，愈來愈多女性選擇單身生活，特別是新時代都會女性以活出獨特的精采人生為念，不僅享受個人生活品質，同時關注財...

就市論勢／AI 伺服器、航運 搶鏡

美國大選暫告一段落，畢竟新任總統明年1月20日才上任，政策變化也是之後的事。市場將重新關注產業基本面，首先是聯準會11月利率決議，降息1碼幾乎已是共識，因此焦點將是聯準會的目標利率，是否因大選而調整。但只差在快降還是慢降，政策調整將牽動債券市場短線波動，但長線仍將回歸聯準會降息周期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。