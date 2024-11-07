川普大選勝出 法人：不確定因素消失有利台股漲勢
美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，迎慶祝行情，美股收紅，道瓊飆漲1500點。台股6日收漲110.59點，收在23217.38點，法人表示，隨著美國總統大選結果明朗化，短線不確定因素已消失，有利台股漲勢延續。
凱基投顧表示，隨著美國總統大選結果明朗化，川普將入主白宮，由於日後將推動低企業稅與高關稅政策，政策多空因素紛陳，未來影響股市波動；不過短線上大選不確定因素已消失，6日大盤收復10日均線，站上所有均線之上，5日均線轉為上揚狀態，上檔將挑戰23713點，甚至24000點大關。
美國共和黨總統候選人川普贏得大選，投資人為川普的經濟成長計畫感到期待，華爾街股市6日收紅並創收盤新高，道瓊工業指數更狂飆逾1500點。
道瓊工業指數狂飆1508.05點或3.57%，收43729.93點；標普500指數上漲146.28點或2.53%，收5929.04點；那斯達克指數勁揚544.29點或2.95%，收18983.46點；費城半導體指數挺升157.74點或3.12%，收5215.57點。
台股6日隨著美國大選開票拉鋸，高低震盪超過400點，終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3985.25億元。
根據證交所統計，三大法人6日合計賣超38.96億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.08億元，自營商也賣超49.38億元；僅本土投信買超30.5億元。
個股方面，外資6日買超前3名分別為金寶1萬8860張、復華富時不動產ETF（00712）1萬6087張，以及英業達1萬5782張。
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