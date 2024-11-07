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川普跟鴻海（2317）有這樣的過去！威斯康辛州2018年投資案跳票…恐會是利空？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統當選人川普。 路透
美國總統當選人川普。 路透

川普郭台銘於2018當年在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。鴻海（2317）規畫四年內投入百億美元，在瑞辛郡蒙特普萊森打造液晶顯示面板（LCD）工廠，將創造三千個就業機會，並有潛力在未來帶動一點三萬個工作機會；作為回報，威州將提供卅億美元的租稅補貼。

川普當時親自主持典禮，可見有多麼重視...選前這件事情更被民主黨總統候選人賀錦麗選翻舊帳拿出來酸，連美國總統拜登也於5月的時候提過。

拜登於5月時酸：傳說中的一點三萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會。拜登當時抨擊川普，許下很多承諾，跳票的比兌現的還多，瑞辛郡們被川普拋諸腦後。

而近期，賀錦麗選前於威斯康辛州造勢時，也批評此事川普2018年「一力促成此事」卻光說不練。「他承諾富士康要投資一樣。」賀錦麗說，川普口中的100億美元創造1.3萬個就業機會的投資案，又是一個空洞的承諾，典型的光說不練。

摩爾投顧投資長郭哲榮也說過：川普當選，對台股來說可能不是什麼好事。因為郭台銘威州「設廠的跳票讓川普記恨」，且川普個性有仇必報；川普對台灣的態度並不友善，例如：指控台積電（2330）搶走美國晶片事業一樣。

台積電 川普 拜登 賀錦麗 郭台銘 郭哲榮

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