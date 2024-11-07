台股穩中盤堅 有望戰新高…法人看好利空出盡

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選由川普勝出，市場投資專家普遍看好台股將回歸AI伺服器放量出貨帶來的旺季效應。統計資料顯示，美股在選後上漲機率高、台股第4季也呈現漲勢居多，即便全球股市未來或許仍有波動，台股可望穩中盤堅，後市不排除有機會挑戰歷史新高。

儘管選前市場多認為川普若二度入主白宮，將是全球政經界的「麻煩製造者」，不過，川普昨（6）日確定當選，美國道瓊盤後電子盤跳升逾1,100點，德、法等歐洲股市也紛紛上揚，以「漲聲」作為對川普當選的掌聲。

凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利、及華南投顧董事長儲祥生都認為川普當選後，對台股是「利空出盡」。雖然川普對台積電（2330）的言論曾造成股價動盪，但台積電經歷過往二、三周波動後，已反映該言論影響，目前仍堅守千元之上；台積電前往美國設廠，也符合美國官方的期待。

五大名師看川普勝選對台股的影響

儲祥生表示，台股還是會受美股走勢的影響較大。第一金投信投資長曾志峰指出，川普上屆任期的美股漲幅高達138%，呈現多頭氣勢；凱基投信投資長彭炫通表示，1980年以來的美國總統選舉，後六個月的美國S&P500指數，除2000年科技泡沫及2008年金融海嘯外，全數呈現上漲，平均漲幅3%，即便2016年川普首次當選亦然。

外資瑞銀證券出具短評認為，川普勝選，美國股市將更具吸引力，除受益於溫和的經濟成長、較低的利率、及來自AI結構性的支持，配合更低的企業稅，和金融、能源行業的去管制化，後市行情看好，但潛在的關稅政策，則可能對貿易敏感行業形成不利的影響。

投資專家認為，AI伺服器自本季至明年第1季進入出貨旺季，台灣供應鏈業績成長驚人，凱基投顧估計年增長可達20%以上，提供台股相當亮眼的基本面表現。