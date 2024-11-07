美大選川普勝出 概念股將躍盤面焦點

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選由川普勝出，法人認為，「川普概念股」可望躍盤面焦點，尤以川普的忠實支持者暨大金主特斯拉執行長馬斯克所屬的特斯拉供應鏈將先雞犬升天，貿聯-KY（3665）、乙盛-KY（5243）等特斯拉協力廠跟著吃香喝辣；川普挺加密貨幣、傳統能源、生技醫療、基礎建設等政策，也將帶旺相關台廠。

川普自行宣布當選後，在勝選感言中花了四分鐘狂讚馬斯克，直呼馬斯克是個「超級天才」，甚至高喊「我愛你」，並對支持者強調「我們必須保護我們的天才，畢竟我們沒有那麼多天才」，特斯拉周三早盤勁揚14%。

市場普遍認為，川普在當選後盛讚馬斯克，後續勢必會對馬斯克選前力挺有所「回禮」，特斯拉供應鏈將跟著雞犬升天，台廠中，貿聯、乙盛、和大、華孚、聯嘉等特斯拉協力廠都將受惠。

其中，貿聯總部在美國，更能符合川普「美國優先」的政策，並在美國、加拿大、墨西哥、大馬、歐洲等地都有工廠，也就是在北美、歐洲、東南亞與東亞等四個區域都可以生產製造，順勢避開最惱人的地緣政治干擾。貿聯在特斯拉電動車發跡初期即展開合作，有根深蒂固的好關係，近期也切入AI應用，預料將是特斯拉後續「最照顧」的台灣夥伴。