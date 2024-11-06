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施羅德發布2025十大預測 看多美亞股、美國短天期公債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

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施羅德投信6日發布2025年十大投資預測指出，2025年仍看好風險資產，除了共同面對地緣政治風險，全球主要市場應該都會延續2024年的態勢，也就是各自表現。就各資產類別來說，持續看好美股亞股；債市偏好短天期美債及新興市場當地貨幣債；看好黃金、美元及私募資產。

施羅德已是第12年提出次年的投資預測，預測準確率超過五成，去年準確率更達到八成。施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）6日來台指出，全球經濟好消息多過壞消息，通貨膨脹仍可控，經濟也能維持水準。美國聯準會（Fed）的降息幅度及速度雖仍不確定，但美債殖利率曲線正常化，仍有利股市表現。

第一項預測是看好美股。近藤敬子指出，美國整體通膨率已跌破3%、經濟軟著陸，股市迎來歷史性「最佳時點」，因此投資人不妨承受風險、追求報酬機會，較看好大型權值股。

再來是歐美債券及貨幣，第二項預測是看好短天期美國公債。近藤敬子預估，美國2年期公債表現可望優於10年期公債。第三個預測是看好歐洲公債，因為歐洲經濟仍疲弱，2025年將持續降息。第四個預測是美元表現優於歐元。

接著是新興市場。近藤敬子指出，第五個預測是亞股及新興股市可望優於歐股，新興市場企業獲利成長加速，但歐洲企業獲利成長則放緩。第六是看好亞洲信用債將受惠於經濟成長強勁，中國大陸、印度、印尼等可望推動區域表現。第七項預測為看好新興市場當地貨幣債，預期將延續2024年的多頭走勢。

至於其他資產，近藤敬子指出，第八項預測為放空原油，因為有供過於求的現象。第九是做多黃金，因為黃金是抵禦地緣政治或財政風險的避風港。第十項是看好私募資產。由於私募資產與其他資產的相關性低，有助於分散投資組合的風險。

亞股 美國公債 美國聯準會 美股

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