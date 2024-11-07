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發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

就市論勢／AI 伺服器、航運 搶鏡

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

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盤勢分析

美國大選暫告一段落，畢竟新任總統明年1月20日才上任，政策變化也是之後的事。市場將重新關注產業基本面，首先是聯準會11月利率決議，降息1碼幾乎已是共識，因此焦點將是聯準會的目標利率，是否因大選而調整。但只差在快降還是慢降，政策調整將牽動債券市場短線波動，但長線仍將回歸聯準會降息周期。

另一基本面要素，為10月上市櫃公司營收將公布。從台積電（2330）第3季法說，以及美國四大CSP廠財報觀察，AI族群市場需求仍勢不可擋。其中微軟更大撒幣，明年第1季資本支出上看200億美元，年成長達78%。2025全年估計可達800億美元，較今年大增300億美元。其他競爭廠也是相同節奏投入AI投資，正如AI教父黃仁勳所言，「客戶搶貨搶到瘋狂」。

台股部分，美國大選開票當天，加權指數收了個上影線，但仍站穩在月線上方。籌碼部分，法人為規避美國大選波動，現貨操作並不積極。期貨部分，外資淨空單由41,306口增加3,319口至44,625口，同樣也是避險意味濃厚。後續只要外資期貨未平倉空單出現減碼趨勢，台股在基本面利多支持下，重回上漲趨勢機率高。

投資建議

10月上市櫃營收、11月20日輝達財報，以及投信、集團年底作帳，台股將進入年底作夢行情。具有題材性的AI伺服器相關供應鏈仍是關注主軸，尤其在輝達財報公布前，資金提前進場押寶機率高。此外，紅海危機、碼頭罷工及消費旺季的航運族群將受惠，將吸引年底作帳資金卡位。

AI 台股 美國大選

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