就市論勢／AI 伺服器、航運 搶鏡

美國大選暫告一段落，畢竟新任總統明年1月20日才上任，政策變化也是之後的事。市場將重新關注產業基本面，首先是聯準會11月利率決議，降息1碼幾乎已是共識，因此焦點將是聯準會的目標利率，是否因大選而調整。但只差在快降還是慢降，政策調整將牽動債券市場短線波動，但長線仍將回歸聯準會降息周期。

2024-11-07 00:26