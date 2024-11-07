台新證邀妳開戶 送好禮

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隨社會觀念轉變，愈來愈多女性選擇單身生活，特別是新時代都會女性以活出獨特的精采人生為念，不僅享受個人生活品質，同時關注財務規劃，確保未來經濟收入能穩定進帳。

台新證券看好女性自主理財潮流，特別攜手台灣人氣漫畫家日下棗的《三個不結婚的女人》推出聯名開戶活動「單身富婆養成計畫」，即日起至2024年12月31日，透過活動專屬連結成功開立台新證券證券戶，即可獲得《三個不結婚的女人》限量聯名杯墊與零錢包。台新證券期待邀請所有女性一起掀起理財新潮流，讓未來更加從容自在。

單身女性沒有傳統家庭的財務負擔，但理財過程中仍有許多盲點需要注意，如：因即時享樂、過度消費而陷入消費陷阱成為「月光族」。

台新證券希望透過本次聯名活動讓女性理財變得更加親民、有趣，特別是追求質感生活的單身女性們，尤其單身女性往往是自己唯一的經濟支柱，在財務規劃上需要考量的更全面，涵蓋退休金準備、醫療保障及資產傳承等多個層面，透過良好的投資規劃，不僅能享受當下美好生活，還能進一步為未來打下堅實財務基礎。

人氣漫畫《三個不結婚的女人》主要探討單身女性生活，故事圍繞三位性格迥異的姊妹：務實的基層員警大姊、毒舌美妝YouTuber二姊及戲劇系腐女小妹；她們同住一個屋簷下，選擇不戀愛、不結婚，專注於自我成長與事業發展。漫畫呈現的現代女性獨立精神和自由生活的追求，正好契合台新證券希望推廣的理念：理財應該是每個女性自主生活的一部分。

透過活動專屬連結開立台新證券證券戶，即可獲得《三個不結婚的女人》限量版杯墊與零錢包，讓理財從此不再只是生硬的數字，而是充滿時尚感與生活品味的選擇。

無論是剛踏入職場的年輕女性，還是準備迎接退休的熟齡女性，都應該積極規劃自己的財務藍圖，確保未來每個人生階段都能有財務保障傍身。

活動詳情請至台新證券查詢https://www.tssco.com.tw/edm/threewomenpage/。