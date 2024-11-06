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川普勝選將衝擊半導體產業？ 專家：AI長線不變、綠能成利空

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

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美國總統大選結果出爐，由共和黨候選人川普（Donald Trump）自行宣布當選。市場對於川普受惠及受害概念股議論紛紛。其中，半導體綠能產業市場熱議度高，法人認為，科技及半導體發展仍是長線趨勢，而綠能產業則將受衝擊較大。

綜合野村投信投資策略部副總經理張繼文、保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，川普的政見主軸均圍繞「美國優先」，若政策轉變而導致經濟受挫為川普不樂見，預料短期市場消化政策替換的影響後，市場將重回基本面表現。

其中，關於川普勝選後，市場擔憂半導體供應鏈是否將受衝擊？張繼文分析，距離川普上任仍有段時間可觀察，後市需留意過去拜登政府於2022年通過的「晶片法案」是否將在川普任內廢除或補助金額調整仍具變數。

不過就長線而言，AI仍是主要趨勢不變，而對於去美國設廠的半導體公司而言，由於美國設廠費用較高、勞工重視權益問題等，因此對某些企業而言，就算補助半導體展業的晶片法案廢除，仍不見得是利空。

值得注意的是，川普在競選期間就已重申將退出巴黎氣候協定，尤其綠能產業中，包括綠電、太陽能、風電等將是最受衝擊族群。不過，因特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為川普支持者，市場期盼後市特斯拉供應鏈可期，包括主要發展的自駕車及衛星領域。換言之，自駕車需要大量晶片，半導體晶片未來仍具大量需求。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，目前台股正處於多頭格局，市場上不需要過於強調「川普受害股」或「川普受惠股」，主因不具成長潛力的產業，如：受中國大陸產能過剩影響的傳產類股等，即使政策改變，仍難以翻身。建議投資人持續關注，包括AI、輝達概念股、半導體、台積電（2330）等成長型科技類股，將持續支撐市場上行。

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