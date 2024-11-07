認股借貸 11日上路

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臺灣證券交易所為滿足投資人多元化投資需求，提升市場流動性，宣布11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有三大效益，有助上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股認購，進一步活絡證券市場。

所謂的「認股借貸」，是指具員工及原股東身分的投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶，融通期間最長不超過30天，讓投資人能更靈活運用資金，參與企業成長。台新投顧副總經理黃文清表示，這項開放有利於市場交易順利活絡。

證交所表示，開放認股借貸有三大效益，首先是擴大投資人參與，因降低投資門檻，讓更多投資人能參與上市櫃公司的新股認購，增加市場深度；其次是活絡市場交易，將可提升市場交易量，增加市場流動性；第三是支持企業發展，可協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業發展。

為開放前揭新制，金融監督管理委員會修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」，證交所、櫃買中心及集保結算所亦共同修訂「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，明訂相關作業程序，期能進一步活絡證券市場。證交所表示，樂見新制上路，將持續關注市場發展。