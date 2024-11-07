快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

認股借貸 11日上路

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

臺灣證券交易所為滿足投資人多元化投資需求，提升市場流動性，宣布11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有三大效益，有助上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股認購，進一步活絡證券市場。

所謂的「認股借貸」，是指具員工及原股東身分的投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶，融通期間最長不超過30天，讓投資人能更靈活運用資金，參與企業成長。台新投顧副總經理黃文清表示，這項開放有利於市場交易順利活絡。

證交所表示，開放認股借貸有三大效益，首先是擴大投資人參與，因降低投資門檻，讓更多投資人能參與上市櫃公司的新股認購，增加市場深度；其次是活絡市場交易，將可提升市場交易量，增加市場流動性；第三是支持企業發展，可協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業發展。

為開放前揭新制，金融監督管理委員會修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」，證交所、櫃買中心及集保結算所亦共同修訂「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，明訂相關作業程序，期能進一步活絡證券市場。證交所表示，樂見新制上路，將持續關注市場發展。

認購 證券商

延伸閱讀

業績三增股 當紅炸子雞

證交所防詐 前進南台灣

證交所赴韓交流 推動國際合作

跟進日股延長交易時間？ 證交所蒐集意見提評估報告

相關新聞

台股穩中盤堅 有望戰新高…法人看好利空出盡

美國總統大選由川普勝出，市場投資專家普遍看好台股將回歸AI伺服器放量出貨帶來的旺季效應。統計資料顯示，美股在選後上漲機率...

美大選川普勝出 概念股將躍盤面焦點

美國總統大選由川普勝出，法人認為，「川普概念股」可望躍盤面焦點，尤以川普的忠實支持者暨大金主特斯拉執行長馬斯克所屬的特斯...

台新證邀妳開戶 送好禮

隨社會觀念轉變，愈來愈多女性選擇單身生活，特別是新時代都會女性以活出獨特的精采人生為念，不僅享受個人生活品質，同時關注財...

就市論勢／AI 伺服器、航運 搶鏡

美國大選暫告一段落，畢竟新任總統明年1月20日才上任，政策變化也是之後的事。市場將重新關注產業基本面，首先是聯準會11月利率決議，降息1碼幾乎已是共識，因此焦點將是聯準會的目標利率，是否因大選而調整。但只差在快降還是慢降，政策調整將牽動債券市場短線波動，但長線仍將回歸聯準會降息周期。

證交所助攻綠能產業

臺灣證券交易所及櫃買中心以「資本市場服務團」角色聯手出擊，近日兩大證券周邊單位與綠能科技產業推動中心、循環經濟推動辦公室...

認股借貸 11日上路

臺灣證券交易所為滿足投資人多元化投資需求，提升市場流動性，宣布11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有三大效益，有助上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。