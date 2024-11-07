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臺灣證券交易所及櫃買中心以「資本市場服務團」角色聯手出擊，近日兩大證券周邊單位與綠能科技產業推動中心、循環經濟推動辦公室、勤業眾信聯合會計師事務所、及台灣經濟研究院等多個單位共同舉辦「證在小聚-11月綠能環保場次」，吸引34家優質綠能環保企業參與交流。

「證在小聚-11月綠能環保場次」活動邀請到經濟部產業發展署副署長鄒宇新蒞臨，並由經濟部產發署、能源署、各協辦單位及主辦單位進行專題演講，共同探討台灣綠能及環保產業未來發展趨勢及機會。

證交所總經理李愛玲在開幕致詞提到，台灣的上市櫃市場不論成交值、總市值或流動性，在全球排名皆名列前茅，顯示台灣資本市場的活躍動能，未來將證交所及櫃買中心亦將持續聯手以「資本市場服務團」角色，為企業在資本市場的路途上提供全方位服務，加速企業發展，在提升台灣在綠能環保產業的競爭力的同時壯大台灣資本市場。

鄒宇新表示，為達2050年淨零目標，政府需要企業從深度節能、綠電使用及循環經濟等不同的淨零科技面向一起努力才有望達成，感謝證交所及櫃買中心為綠能環保業者邁向資本市場的上市之路奠定基礎。

證交所身為國內資本市場的重要推手，自今年起陸續舉辦「證在小聚」系列活動，以產業別分類，提供企業更精準的諮詢與媒合服務。截至目前，已舉辦五場次，吸引逾百家企業參與，逐步建立起完善的產業生態圈；制度面上，明年初將全面取消創新板合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具。

證交所表示，未來將持續攜手櫃買中心及各界單位，將「資本市場服務團」的力量發揮到最大，扮演產業發展堅強後盾，並深耕各產業生態圈，為台灣的資本市場注入新活力。