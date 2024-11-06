快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

華固財報／第3季稅後純益年增111.8% 明年進入完工高峰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

華固（2548）6日公告，第3季稅後純益13.14億、年增111.8％，每股稅後純益（EPS）4.32元；累計今年前三季稅後純益15.23億元、年減27.7％，每股稅後純益5.01元。

華固第3季在總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」完工交屋下，推升單季營運來到今年高峰，華固指出，今年業績處於相對空窗期，第4季僅有少數住宅交屋，不過明年起將進入完工入帳高峰，未來4年完工交屋量逾1,000億元。

華固表示，未來幾年的業績大致底定，明年預計有2筆住宅、2筆商辦案可完工交屋，合計完工量共283億元，包括總銷132億元的商辦大案南港「華固中央置地」、總銷79億的「華固時代置地」，住宅則有「華固大安學府」與「華固得月」。2026年預計完工量102億元，2027年完工量457億元，2028年則有完工量266億元。

法人認為，建商布局商辦市場，可免於住宅市場受到打炒房等波動影響，而近年在台商回流、產業擴廠升級下，推升對辦公大樓的需求，若華固明年順利售出百億元商辦大案，全年營收可期，可望重回賺一個股本。

展望未來，華固表示，目前在手土地庫存量超過2萬坪，儲備個案總銷達1,223億元，足以夠未來6到8年使用，購地策略仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，此外，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。

台商 建商 營收 華固

延伸閱讀

高雄社工缺額破百！議員嘆「有錢也找無人」 籲健全心理支持方案

他看到魔神仔又尿失禁 竟是吃到「墨西哥宗教魔物」

類鼻疽添1死 高雄6旬男颱風未戴口罩

視察北檢了解違反偵查不公開 吳宗憲：全程錄音錄影、絕無觸及個案

相關新聞

華固財報／第3季稅後純益年增111.8% 明年進入完工高峰

華固（2548）6日公告，第3季稅後純益13.14億、年增111.8％，每股稅後純益（EPS）4.32元；累計今年前三季...

玉山金法說會／第3季獲利再創新高 海外分行獲利居國銀前3名

玉山金控（2884）6日召開法人說明會，公布2024年第3季營運概況，金控單季稅後淨利連續5個季度成長，本季81.7億元...

抽中星宇航空（2646）沒出掉怎辦？ 艾蜜莉：中籤不理解的股票當天就賣掉

有大大前2週抽中星宇航空，而上市當天股價大漲，他原本是想馬上賣出，但星宇航空的高人氣，讓他覺得這次抽中不賣，應該會帶來更好的報酬率，最後決定繼續持有，抱著多賺一點的心態繼續持有。

大同第3季 EPS 3.09元 轉虧為盈

大同（2371）董事會昨（5）日通過第3季財報，受惠於芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，推升第3季稅後純益達69.4...

亞德客10月營收下滑

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布10月合併營收23.03億元，年減3.9%，為今年以來單月次低；累計前十月合併營...

欣巴巴前三季 EPS 3.77元

營建股欣巴巴（9906）昨（5）日公告第3季財報，受益建案交屋入帳，第3季稅後純益3.28億元，年增2.18倍，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。