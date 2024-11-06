不怕美國選舉攪局！專家建議布局「成長股」引多頭續揚

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經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson。記者崔馨方／攝影
PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson。記者崔馨方／攝影

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隨著美國總統大選結果逐漸明朗，市場也在押注勝選概念股。不過，法人指出，根據資料統計，美股中僅由3.4%的龍頭企業帶動整體股市主要報酬，若放眼全球股市，更是僅由2.4%的領頭企業驅動市場報酬，反映出成長機會集中在全球少數公司。

PGIM Jennison客戶投資組合經理Douglas L. Richardson指出，從統計顯示，一家企業的獲利成長是否強勁，才是未來驅動股價長線成長的關鍵，而非外部短期不確定因素，若一家企業的盈餘成長能持續維持15%至2成以上的高速成長，長期股價表現往往也相對亮眼；此外，近年企業獲利成長也出現集中性的現象，

Douglas L. Richardson指出，目前全球能達到高速成長的趨勢族群，主要集中在AI科技應用、全球消費需求、工業自動化、醫療創新、通訊服務等，這些企業之所以能達到高速成長目標，往往是擁有破壞式創新、具規模經濟、有良好供應鏈管理、獲得專利權保護，或是擁有市場調整能力等前瞻條件，才能成為產業領導者。

眼見2025年全球股市仍具成長動能，美股明年各產業將全數展現獲利正成長，且AI持續驅動各產業蓬勃發展，Douglas L. Richardson認為，不論是雲端服務、資料分析等領域採用生成式AI功能仍在初期萌芽階段，未來成長的力道值得期待。

因此，在此環境下，宜鎖定具備獨特營運模式，以及強勁盈餘成長的成長股，這些企業因為擁有高盈餘成長優勢，除了產業競爭能力強，具有訂價能力優勢之外，也較能抵禦外部景氣弱勢或出現不確定性的環境。

AI 概念股 美股 雲端服務

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