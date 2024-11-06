億豐財報／第3季獲利創歷史新高 前三季EPS 16.96元

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億豐（8464）6日公告第3季財報，單季營收78.6億元，年增13.9%，營業利益創下新高來到24.0億元，年增37.3%，雖然第3季匯兌損失達1.8億元，但單季稅後純益17.7億元，較去年同期仍增11.7%，連續二季創單季獲利新高，每股純益6.04元。累計前三季稅後純益49.69億元，年增22.2%，每股純益16.96元。

億豐表示，美國自今年6月起實施新的窗簾安全規範（ANSI/WCMA A100.1-2022 Standard for Safety of Window Covering Products），禁止客製化窗簾使用任意空懸操作拉繩窗簾。億豐因提前「自願停售」任意空懸拉繩窗簾，並憑藉領先業界的無拉繩窗簾升降系統，成為該法規實施的受惠者，市占率穩步擴大。

至於固定尺寸窗簾，由於去年同期量販店客戶仍在去庫存階段，拉低比較的基期，第3季也順勢成長。隨著歐洲電商平台營收增速加快、墨西哥營運效益穩步提升，以及外部原材料成本下滑，億豐的毛利率進一步上揚。在營業利益率方面，億豐自建窗簾配送車隊的規模經濟效應擴大，及外部運價回落，均帶來效益，使營業利益創下新高。

整體而言，相較去年前三季因固定尺寸去庫存影響的營業規模縮減，今年受益於有利的產品組合，以及全球布局帶來的新綜效，使前三季獲利表現締造同期新高。

展望第4季，億豐指出，北美變數、挑戰仍多，外在市場訊號利弊互現。在複雜的不確定性中，將持續致力於強化內部競爭優勢，再努力提升窗簾的市占率。億豐的策略布局，將聚焦於擴大客製化窗簾產能，預計2025年成長將受惠於墨西哥第二期廠區的投產。新購入的北越土地將自2025年起動工，接棒客製化窗簾的未來產能增長。