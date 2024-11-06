川普當選台股也會漲？分析師曝5理由看好年底有望創高

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

川普將再度入主白宮，提前宣布當選美國總統，市場都在關注台股是否受到影響，法人則是認為，選舉的不確定因素消除，對台股是正面的效應，有法人直言，川普當選與否，並不會影響台股大多頭行情的表現，也有法人看好台股具有五大動能，可望在年底前再創高，且行情有望延續到明年的第1季。

台股在選前呈現量縮觀望的走勢，6日則是收在23,217.38點，上漲110.59點，成交量3,977.1億元；台積電（2330）盤中一度衝達1,080元，終場收1,060元，漲幅0.95%，廣達（2382）再創波段新高，收320.5元，千金股以世芯-KY（3661）表現最為強勢，股價漲停亮燈，收在2,410元。

美國總統大選仍在計算開票結果，川普可說是一路領先，由於領先的選舉人票數差距拉大，川普提早宣布當選，川普將再度入主白宮，投資人關心的是「川普當選、台股下跌」會不會成真？但法人認為，選舉的不確定因素消除，對台股是正面。

證券分析師張陳浩強調，不管是誰當選美國總統，選後台股都將上漲，看好年底前台股有機會再創高，且行情可望延續到明年第1季；張陳浩分析，台股在選後具有五大推升的理由。

張陳浩表示，首先，11月中旬過後將進入財報的空窗期，有助台股行情表現；第二個理由是12月的作帳行情，包括集團作帳及投信作帳；第三是元月行情開跑，各基金經理人拚績效鳴槍起跑，搶先布局，還有各公司1月營收好成績的加持；第四則是第4季向來是電子股的旺；最後一個理由是，AI業績題材的帶動。

張陳浩強調，布局的標可以留意台積電、AI伺服器相關的鴻海（2317）、廣達、緯創（3231）、技嘉（2376）；車用相關包括特斯拉概念股的華孚（6235）、同致（3552）、MCU的新唐（4919）、整流二極體的台半（5425）、強茂（2481）；ABF的欣興（3037）、還有PCB上游的聯茂（6213）、金居（8358）等。

統一投顧董事長黎方國強調，不認同「川普當選、台股下跌」的看法，因在美國大選前，諸多不確定因素的影響，市場本來就呈現觀望量縮，且易受消息面影響；就算川普勝選，也許衝擊台股短線，可能短暫回檔一兩天，但選後仍然看漲，逢拉回就是買點。

黎方國表示，根據統計，過去10年來，11月NASDAQ指數上漲機率100%，美股易漲難跌的原因在於美國企業回購是推升美股上漲的最大動力，美國總統大選的影響幾近於零；黎方國說，第4季大多頭行情不變，布局首選輝達與台積電的「輝積概念股」，另外，年底作帳的傳產龍頭股也值得關注。