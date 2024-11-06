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外資賣超20億元 減碼台積電7740張排第9

中央社／ 台北6日電
台股今天隨著美國大選開票拉鋸，高低震盪超過400點，集中市場指數終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3985.25億元。聯合報記者侯永全／攝影
台股今天隨著美國大選開票拉鋸，高低震盪超過400點，集中市場指數終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3985.25億元。聯合報記者侯永全／攝影

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台股今天隨著美國大選開票拉鋸，高低震盪超過400點，集中市場指數終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3985.25億元。根據證交所統計，今天三大法人合計賣超38.96億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.07億元，自營商也賣超49.39億元；僅本土投信買超30.5億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為金寶，買超1萬8860張；復華富時不動產ETF（00712）1萬6087張，和英業達1萬5782張。

外資今天賣超前3名則包括元大美債20正2（00680L），賣超2萬5169張；元大台灣50反1（00632R）2萬1729張，和聯電1萬7324張。值得注意的是，台積電今天雖然股價領漲，但遭外資減碼7740張，名列賣超榜第9名。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，第3季美股和台股回檔，主要是大家擔心美國經濟衰退，以及AI有泡沫化的風險，不過從各項數據來看，美國經濟依舊強韌；另外美國四大CSP（雲端服務供應商）最新公布的資本支出計畫，對於AI的投資布局也持續加速，相關疑慮已暫時排除。

蔡明翰認為，最近因為美國總統大選，市場觀望，選後不確定因素消除，股市將回歸基本面。他表示，由於目前看起來基本面偏多，選後股市有機會回到正向格局。

三大法人 台積電 台股 外資 美國大選

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