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川普發表勝選談話 法人：美股台股均將回歸基本面

中央社／ 台北6日電
法人認為，選後美股及台股將回歸基本面，從川普過去的政策來看，若確定當選，金融、傳統石化能源、加密貨幣等產業有機會受惠。路透
法人認為，選後美股及台股將回歸基本面，從川普過去的政策來看，若確定當選，金融、傳統石化能源、加密貨幣等產業有機會受惠。路透

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美國總統大選開票近尾聲，共和黨總統候選人川普已發表勝選談話。法人認為，選後美股台股將回歸基本面，從川普過去的政策來看，若確定當選，金融、傳統石化能源、加密貨幣等產業有機會受惠。

美國總統大選仍在進行開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州，發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金時代」。

群益投顧總經理范振鴻觀察，隨著美國大選投票陸續開出，今天台股盤中其實已經在反應「川普交易」，由於川普勝選機率升高，根據上次經驗，川普當選後會推動減稅政策，拉升股市，因此美股期指從台北時間上午10時左右開始急拉，台股跟著拉升，特別是拉台積電

雖然川普選前表示，台灣搶走美國晶片生意，揚言如果當選要對台積電收保護費；但范振鴻認為，選舉語言還得再觀察，而且台積電只是代工，假使川普真的對台積電課稅，最後成本轉嫁，還是美國客戶要買單吸收。

范振鴻認為，相較於日股或美股期貨，台股今天走勢並不算強，而且幾乎都是靠台積電在拉升。他提醒，川普過去一些談話和態度，對於台灣投資人在心理面上還是會造成壓力，接下來幾天可能需要一些時間消化，得特別留意。

中信投信認為，由於民主黨、共和黨政策路線不同，美國選後可能出現受惠股與受害股，但有鑑於AI長線趨勢不變，無論誰當選，AI、半導體產業都可望持續受惠。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，第3季美股和台股回檔，主要是大家擔心美國經濟衰退，以及AI有泡沫化的風險，不過從各項數據來看，美國經濟依舊強韌；另外美國四大雲端服務供應商（CSP）最新公布的資本支出計畫，對於AI的投資布局也持續加速，相關疑慮已暫時排除。隨美國大選逐漸落幕，市場不確定性因素消除，選後股市有望回到正向格局。

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