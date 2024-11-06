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美國大選川普一路領先！比特幣噴漲 撼訊飆漲停領軍概念股同慶

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統大選開票結果陸續出爐，川普一路領先賀錦麗，比特幣更是率先上演慶祝行情，6日盤中大漲超過8%，突破75,000美元，刷新3月時締造的歷史高價紀錄。路透
美國總統大選開票結果陸續出爐，川普一路領先賀錦麗，比特幣更是率先上演慶祝行情，6日盤中大漲超過8%，突破75,000美元，刷新3月時締造的歷史高價紀錄。路透

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美國總統大選開票結果陸續出爐，川普一路領先賀錦麗，比特幣更是率先上演慶祝行情，6日盤中大漲超過8%，突破75,000美元，刷新3月時締造的歷史高價紀錄，台股比特幣概念股由撼訊（6150）領軍上漲，終場收在漲停79.2元，麗臺（2465）、承啟（2425）大漲逾半根停板，青雲（5386）、技嘉（2376）也是上漲表現。

川普自詡為對加密產業最友善的候選人，矢言如果重返白宮，要讓美國成為地球上的「加密首都」、打造戰略比特幣儲備，及任命熱愛數位資產的人士擔任監管官員；另外，川普還透過推出自己的加密項目來吸引加密愛好者。

美國總統大選仍在計算開票結果，川普可說是一路領先，當選在望，隨著領先的選舉人票增加，比特幣也帶領一票加密貨幣上演慶祝行情；在台灣時間11點左右，比特幣大漲超過8%，突破75,000美元，刷新3月時締造的歷史高價紀錄。

比特幣噴漲慶祝川普領先，台股相關比特幣概念股也上漲同慶，撼訊以73.6元開高，約近11時出現急拉，衝上漲停79.2元後鎖死到收盤；撼訊亮燈漲停之外，原本受到美超微影響的麗臺也出現開低走高的表現，盤中翻紅一度衝達81元，終場以80.8元收盤，上漲6.5元，漲幅8.74%。

承啟也是盤中出現大漲，終場收在44.5元，上漲2.35元，漲幅5.58%；另外，青雲收漲4.27%；技嘉收漲3.06%；精英（2331）收漲2.90%；利機（3444）、威盛（2388）、微星（2377）也都是上漲收盤。

加密貨幣 台股 川普 概念股 比特幣 漲停

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