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大摩按讚奏效！股價上演大反攻 世芯6日漲停亮燈
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世芯-KY（3661）自今年3月初創高後，股價趨勢長期走跌，雖然7月、8月皆一度站上季線，但最後都以失敗收場，10月初更一度下探至1,805元，不過近日股價上演大反攻，6日更一口氣收復季線大關，漲停亮燈，收在2,410元。
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY 1日召開法說會，累計前三季獲利為46.1億元，年增1.09倍，每股純益為58.43元。第三季營收148.32億元，季增9.2％、年增94.9％，毛利率為19.5％，年減4.2個百分點，營益率12.7%，較去年同期的13.24%略為衰退，每股純益為22.46元。
展望本季，世芯估業績將季減高個位數百分比，其中委託設計（NRE）業績將上升，量產業績則下滑。7奈米製程AI晶片的出貨估計略減，5奈米製程AI加速器的出貨將上升。因為NRE業務動力較強，整體毛利率應會比上季的19.5％提高。
世芯表示，北美IDM客戶5奈米製程AI加速器案件將從明年首季開始，雖然客戶確實有擱置部分訂單需求，但整體貢獻營收仍可觀，成為公司主要業績支撐。
另外，承接3奈米製程AI晶片案件已進行中，2025年上半年會設計定案，預計2026年初就會量產。
不過，總經理沈翔霖說，明年營收展望可能是持平到小幅增加，但獲利應能保持成長。
針對世芯-KY股價暴衝，法人表示除了9月營收亮麗外，也有和信驊（5274）的比價效應，信驊累計前三季每股純益43.09元，世芯則達58.43元，股價卻比較便宜；同時大摩給予世芯3,800元目標價，帶動世芯大漲。
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