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滿足投資人多元化需求 證交所開放認股借貸、11日起上路

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，宣布於11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務。此舉將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。本報資料照片
證交所為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，宣布於11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務。此舉將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。本報資料照片

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臺灣證券交易所為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，宣布於11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務。此舉將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。

什麼是認股借貸？認股借貸是指具員工及原股東身分之投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶。此項服務的融通期間最長不超過30天，讓投資人能更靈活運用資金，參與企業成長。

開放認股借貸的效益如下，一、擴大投資人參與：降低投資門檻，讓更多投資人能參與上市櫃公司的新股認購，增加市場深度。二、活絡市場交易：提升市場交易量，增加市場流動性。三、支持企業發展：協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業發展。

為開放前揭新制，金融監督管理委員會修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」，證交所、櫃買中心及集保結算所亦共同修訂「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，明訂相關作業程序，期能進一步活絡證券市場。

臺灣證券交易所表示，樂見新制上路，將持續關注市場發展，並提供相關諮詢服務，協助投資人及證券商順利適應新制度。

股東 證交所 證券商

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