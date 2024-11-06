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台股上漲110點 三大法人賣超38.96億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股6日站回十日線，一度上漲至23,439.39點，收在23,217.38點，上漲110.59點，漲幅0.48%，成交量3,977.1億元，三大法人賣超38.96億元。台股示意圖。本報系資料照片
台股6日站回十日線，一度上漲至23,439.39點，收在23,217.38點，上漲110.59點，漲幅0.48%，成交量3,977.1億元，三大法人賣超38.96億元。台股示意圖。本報系資料照片

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台股6日站回十日線，一度上漲至23,439.39點，收在23,217.38點，上漲110.59點，漲幅0.48%，成交量3,977.1億元，三大法人賣超38.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.07億元，投信買超30.5億元，自營商賣超（合計）49.38億元，其中自營商（自行買賣）買超2.94億元，自營商（避險）賣超52.33億元。

台積電（2330）6日一度上漲至1,080元，收1,060元，漲幅0.95%，廣達（2382）再創波段新高，收320.5元。千金股以世芯-KY（3661）表現最為強勢，股價漲停亮燈，收2,410元。由於川普一路領先賀錦麗，在台灣時間11時左右，比特幣大漲超過8%，突破75,000美元，刷新3月時締造的歷史高價紀錄，比特幣概念股大漲，撼訊（6150）漲停，華擎（3515）大漲逾9%，麗臺（2465）上漲逾8%。特斯拉概念股也大漲，同致（3552）、AES-KY（6781）飆漲停。

台積電 台股 外資 川普 比特幣 漲停 特斯拉 賀錦麗

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