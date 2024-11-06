快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

元富證券「2025校園菁英實習計畫」展開招募

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

新光金控（2888）旗下元富證券「2025校園菁英實習計畫」11月起正式展開招募，實習期間自2025年2月10日至2025年6月27日，實習單位包含數位資訊、數據分析、數位行銷、風險管理、經營企劃、法務法遵、人力資源、財務會計等多元化職類。元富協助學子結合學識理論與實務應用，培養團隊合作精神、跨單位溝通協調與解決問題等軟實力，加深金融實務知識並提早探索個人職涯，贏在職涯起跑點。

「2025校園菁英實習計畫」招募對象鎖定大學三年級以上及研究所在學學生，薪資設定遠優於法定基本工資，履歷收件採隨到隨審，有機會即時安排面試。元富實習計畫不但提供具競爭力的薪酬福利，更依據每位實習生的專長及特質，量身打造屬於個人的學習計畫，透過各領域主管及資深同仁不時給予的反饋與鼓勵，以及關懷座談及成果發表活動的舉辦，期盼學子能從實習中奠定未來職業生涯的堅實基礎。此外，為鼓勵同學們勇於提出創新想法、實現個人價值，表現優異者另有機會拿到高額獎金或留任轉正，計畫執行至今，已有多位實習生於實習結束後，決定繼續與元富證券共同成長。

元富證券成立於1989年，秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，同時兼顧多元共融的職場文化。不僅重視人才培育，落實企業永續發展，期待創造同仁「快樂工作，面對問題，正向思考，以身作則」的職場環境。未來元富證券將持續響應金管會強化金融教育政策，實踐SDG 4 優質教育、SDG 10消除不平等的目標，深耕校園，增廣學生對金融知識的了解，為新鮮人的職涯引路，將企業社會責任及永續發展列入長期發展目標，擴大金融永續影響力。

元富 實習 職涯

延伸閱讀

全民權證／貿聯 選價內外10%

全民權證／嘉澤 挑價內外15%

全民權證／來億 兩檔活跳跳

元富證券獲國家品牌玉山獎二大獎

相關新聞

美選情有利川普…台積收漲10元 台股收盤走升110點

台股6日收盤上漲110.59點，終場以23,217.38點作收，成交量3,977.1億元；台積電（2330）收盤價1,0...

美大選陷膠著...債券殖利率會受影響？專家「降息是共識」：00933B、金融債最穩

美國總統大選進入開票階段，全球矚目究竟誰能成為新任白宮主人，由於本次選前雙方民調膠著，也被評論是史上最緊繃的一次美國大選。

川普勝率高？虛擬貨幣飆漲、板卡股真的受惠？達人：「它們」更合適

隨著2024年美國總統選舉的臨近，市場預期川普將勝選。

美選開票川普暫領先 法人解析：關稅政策與地緣政治風險

美國總統大選兩位候選人在政策面各自有不同主張，而其政策態度、走向對市場所帶來的機會與需要進一步關注的風險。截至台灣時間6...

美國選情拉鋸引發台股震盪 先蹲後跳震盪近200點

美國總統大選投票結果陷入拉鋸，儘管昨天美股全面大漲，台股今天卻是狹幅震盪，並未跟進大漲，法人提醒，台股今天的表現可能會隨...

美大選開票川普一路領先…台積電卻大漲 法人指是這原因

美國總統選舉開票中，川普一路領先，但隨著各洲開票結果陸續出爐，台股6日盤中卻急拉大漲，主要是台積電（2330）大漲所推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。