美選情有利川普…台積收漲10元 台股收盤走升110點

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

台股6日收盤上漲110.59點，終場以23,217.38點作收，成交量3,977.1億元；台積電（2330）收盤價1,060元，上漲10元，漲幅0.95%。

今日成交金額大且走高為：世芯-KY（3661）、鴻準（2354）、技嘉（2376）、英業達（2356）、金寶（2312）、雙鴻（3324）、京元電子（2449）、奇鋐（3017）、光菱（8032）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者有：萬海（2615）、元大滬深300正2（00637L）、藥華藥（6446）、一詮（2486）、華城（1519）、新唐（4919）及順德（2351）。

第一金投顧表示，近期盤勢觀望氣氛濃厚，主要因為接下來這周有幾大變數影響全球股市波動，包含美國總統大選、FOMC

會議、重量級美股台股第3季財報法說密集發布，都將影響市場資金的走向，可以留意波動修正後的布局機會，AI仍然基本面強勁，產業成⻑性佳，且NVIDIA AI新產品即將放量上市，都將帶動相關供應鏈營收及獲利成⻑,吸引資金進駐。

短線議題之外，中⻑期而言， AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會；短期及中⻑線都將聚焦 2024~2025 年成⻑產業，AI 產業將大成⻑，台股後市仍可期待，AI 股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在 AI 及景氣復甦相關，包括 IC 設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊；IC 設計主要看 ASIC 族群，CSP 業者自研 AI 晶片，ASIC 廠商將受惠，還有手機晶片 IC、PC 週邊 IC 也有間接受惠 AI 終端裝置換機潮及規格提升；光通訊由於 AI 伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的航運業、電機機械、橡膠、貿易百貨等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。