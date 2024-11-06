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美大選陷膠著...債券殖利率會受影響？專家「降息是共識」：00933B、金融債最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
2024美國總統大選於美東時間11月5日（台灣時間11月6日）正式開票，圖為民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。美聯社
2024美國總統大選於美東時間11月5日（台灣時間11月6日）正式開票，圖為民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。美聯社

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投資專家指出，聯準會預期本周FOMC會議上將降息1碼，持續實現軟著陸；倘若選舉結果引發市場動盪，將有可能促使聯準會採取更大幅度的降息動作。

萬一市場失序，則有機會在未來的利率決策會議中，再次一口氣降息2碼來穩定投資人信心。因此不論是誰當選，降息的腳步都不會停歇。

專家分析，目前債券市場殖利率水準來到相對高點，相比長天期公債波動幅度較大，金融債更加穩定，且在投資等級債市中，美元金融債殖利率最具吸引力，分析上次降息循環啟動後三個月、六個月及一年，金融債的報酬表現分別為5.0%、10.7%及19.9%。

觀察標的鎖定金融債的ETF中，只有國泰10Y+金融債（00933B）受益人數超過10萬人，目前受益人達127,607人，且今日盤中出現16.67元甜甜價，小資族好入手。

00933B近五日平均成交量達17,698張，交易市場持續火熱，也是流通性最佳的金融債ETF。

為何首選00933B？投資專家基金點出三大特點：

首先，00933B為全台首檔月配息加上平準金機制之債券ETF，有望為投資人打造現金流，過往配息金額是穩健向上。

其次，00933B目前平均持債殖利率達5.46%。

第三，00933B存續期間約11年，未來殖利率下降1%，價格有機會上漲11%。

且上週00933B宣布最新預估配息金額，以0.082元刷新近半年配息金額新高，年化配息率達5.9%。

進一步觀察00933B近半年的配息狀況，呈現穩健上升趨勢，從最初配發0.070元，依序調升至0.072、0.075、0.080元，再到11月初公告的0.082元，參與配息最後買進日落在11月15日，投資人可先享息收，隨降息循環卡位資本利得機會。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

00933B國泰10Y+金融債ETF 債券 川普 美國大選 賀錦麗

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