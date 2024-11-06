美大選開票川普一路領先…台積電卻大漲 法人指是這原因

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統選舉開票中，川普一路領先，但隨著各洲開票結果陸續出爐，台股6日盤中卻急拉大漲，主要是台積電（2330）大漲所推升，為何大盤表現與市場擔憂的「川普當選、台股下跌」相反？法人認為，選舉不確定性消除，對台股是好事，有法人更直言，「台積電獨一無二、無法複製」，迎接第4季行情，可以布局「輝積概念股」、AI股、重電族群及季報優異股等，但分析師也提醒留意追高風險。

美國總統大選還在開票中，川普目前一路領先，當選呼聲高，台股6日以23,112.95點開出後，早盤在平盤上下震盪，但接近10時30分時開始往上拉升翻紅，一度衝達23,439.39點，盤中上漲逾200點；台積電以1,050元平盤開出，一度下滑至1,040元，盤中也出現急拉，股價衝高至1,080元，盤中漲幅逾1%，是推升大盤上漲的主力。

證券分析師簡伯儀表示，從台股的表現來看，特斯拉概念股表態上漲之外，原本先退場觀望的資金也有歸隊現象，台股有機會出現較大的表現；不過，以大盤位階來看不算太便宜，要留意追高風險，至於可以關注的族群包括季報表現優的個股、AI族群、重電族群等。

統一投顧董事長黎方國表示，川普當選與否，並不會影響台股大多頭行情的表現，以2016年11月川普當選時台股的表現來看，當月台股下跌49點，但之後的12月到2017年的8月，則是連漲9個月；2020年川普落選，因為不承認選輸了，還曾引發國會暴動事件，但當年11月台股上漲千餘點，12月也上漲1,000點，且漲勢延續到2017年的4月，連漲6個月。

黎方國強調，不認同「川普當選、台股下跌」的看法，因在美國大選前，諸多不確定因素的影響，市場本來就呈現觀望量縮，且易受消息面影響；就算川普勝選，也許衝擊台股短線，可能短暫回檔一兩天，但選後仍然看漲，逢拉回就是買點；黎方國舉例，根據統計，過去10年來，11月NASDAQ指數上漲機率達100%，美國總統大選的影響幾近於零。

黎方國認為，「川普是標準的生意人，選舉講的都是政治語言，效應會慢慢遞減，不用過度放大嚇自己」，川普發言經常震撼投資人，但隨著同一論述重覆提出，對金融市場的影響會大幅減小，且台積電獨一無二、無法複製。

黎方國表示，第4季大多頭行情不變，台股將迎來大多頭行情，布局首選輝達與台積電的「輝積概念股」，包括台積電、AI股、半導體、設備、散熱、伺服器、矽光子、CoWoS等都可以留意，另外，年底作帳的傳產龍頭股也值得關注。

華南投顧董事長儲祥生表示，在選舉不確定性消除下，不管是誰當選美國總統，對台股來說還好，因為在選前已先回檔，選後有機會出現行情，真正要留意的是新任美國總統在明年1月20日就任後的政策，即使川普當選，會提出什麼樣的政策。

儲祥生指出，台積電是代工，川普若提高關稅，對台積電的影響不大，但是否會面臨加碼在美國投資，或是補助減少等問題，則是有待觀察；至於台股第4季的表現，選後有機會往上走，但仍要看美股的表現，AI股可以留意，但是本益高的個股不追，例如台積電概念股中的設備股、矽光子等，有些本益比都已相當高。