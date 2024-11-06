川普贏面大增！特斯拉概念股強漲 AES-KY、同致攻漲停
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
美國總統與國會大選5日登場，目前正進行開票，依照台股盤中開票進度來看，川普勝選可能性大增，由於特斯拉與SpaceX執行長馬斯克大力支持川普，6日特斯拉概念股也大漲，AES-KY（6781）、同致（3552）盤中飆漲停，佳和（1449）上漲逾9%，立凱-KY（5227）、聯嘉（6288）漲幅逾4%。
按盤中開票進度，川普已獲得210張選舉人票，大勝賀錦麗113張，當選門檻選舉人票數為270票。馬斯克在這次美國總統大選已經捐了超過1億美元支持川普，為川普陣營出錢又出力，也帶動台股的特斯拉概念股群起上揚。
其中同致早盤急拉漲停至101.5元，AES-KY也出量大漲，盤中攻上漲停價553元，佳和強漲逾9%，一度攻至24.75元，距離前高25.45元僅剩一步之遙。
同致9月營收7.35億元，月增13.45%，年減27.18%，累計前九月營收62.03億元，年減10.75%，年減幅度擴大。第二季營益率也逐季下滑，降至1.74%，每股稅後純益為0.35元。
同致產品包括倒車雷達、車載影像系統、多功能顯示後視鏡系統、車輛防盜器、車門鎖作動系統、無線胎壓偵測系統TPMS、汽車綜合控制模組（BCM）等，未來車用ADAS與自動駕駛商機趨勢向上，同致持續創新與進行產品升級，以滿足市場較高ADAS水準的需求。
佳和前九月合併營收22.26億元，年增9.4％，上半年營業利益已轉虧為盈，每股純益為0.85元。
佳和自2023年取得特斯拉供應鏈認證，是特斯拉Cybertruck車內唯一台灣產業用布供應商，隨著市場需求，佳和的彈性與環保布料在車材和機能布料領域也逐步擴大，並供應不少高端車款。
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