台積電帶頭急拉 台股今日早盤一度大漲333點

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國大選持續開票中，台股也隨著開票結果出現戲劇性的激情演出，早盤最高一度上漲超過300點，其中權王台積電的拉抬效果尤其大。

台積電在昨日的美國存託憑證（ADR）就有出色的表現，今日上午也以紅盤開出，尤其10時半過後台積電再掀起一波漲勢，繼續從每股1060價位再上攻，一度來到1080價位，台積電的領漲效果發威，也帶動整個大盤指數一路衝高。

台積電ADR昨日上漲4.20收195.76，隨著台積電的股價愈來愈高，對今日受到美股選情影響的台股也發揮穩盤效果。目前台積電的股價在每股1070元上下，台股大盤指數上漲270點。