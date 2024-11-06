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美超微否認輝達調整供應鏈 技嘉、華擎仍續強

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

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媒體報導，輝達已把部分要給美超微的訂單轉給技嘉（2376）、華擎（3515），不過美超微周二（5日）被問到其會計問題是否影響與輝達（Nvidia）的關係時，高階主管強調，輝達尚未對美超微的供應分配做出任何調整。儘管美超微回應未受影響，但技嘉、華擎6日盤中仍持續上漲，雙雙漲幅逾3%。

美超微身陷財報疑雲，遭安永會計師事務所切割，股價暴跌，市場關注是否出現轉單效應，綜合外媒報導，輝達可能會把部份訂單轉給戴爾，台廠則可能轉給技嘉、華擎等。

美超微周二發布上季財報，分析師暗示詢問輝達是否轉單，把原本要分配給美超微的配額轉到其他伺服器製造商，對此，美超微財務長韋根德說，「我們已與輝達溝通，他們已確認他們沒有調整分配。我們維持與他們的穩固關係，預料不會改變。」

美超微表示，上季營收為59億美元至60億美元，低於分析師預期的64.5億美元，執行長梁見後表示，上季營收未達預期是因晶片供貨問題所造成，「我們的產能就緒，但沒有足夠的新晶片。」不過，當分析師詢問，如果供應問題獲得解決，美超微的營收是否能增加，梁見後卻沒有正面回答。

昨日技嘉股價表態大漲逾5%，華擎上漲近3%，儘管美超微強調仍與輝達有深厚的關係，輝達也確認他們沒有調整分配，但技嘉、華擎仍續強，今股價仍持續上攻，技嘉盤中一度上漲至308元，盤中漲幅逾4%，重回300元大關，成交量突破2萬張，華擎上漲約3%。

技嘉 超微 輝達

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