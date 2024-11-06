快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

美國選情拉鋸引發台股震盪 先蹲後跳震盪近200點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美選結果牽動全球資本市場。中央社
美選結果牽動全球資本市場。中央社

美國總統大選投票結果陷入拉鋸，儘管昨天美股全面大漲，台股今天卻是狹幅震盪，並未跟進大漲，法人提醒，台股今天的表現可能會隨著一路進行地開票結果大幅波動，投資人要小心以對。

台股在9時半過後一度下跌71點，之後有買盤大舉進場使台股的大盤指數又回漲，接近10:30的時候上漲近百點，法人指出，儘管開票結果引起台股震盪，但是昨天美股四大指數的全面大漲的正面影響，仍對台股發揮支撐作用。

美股四大指數包括道瓊、標普、納指、費半，昨日全面大漲，道瓊漲427.28點收42221、標普漲70.07收5782、納指漲259.19收18439、費半漲83.84收5057，台積電ADR亦漲4.20收195.76。

大型金控則對美股四大指數全面大漲分析，和10月ISM服務業指數表現，和市場避險情緒降溫，VIX恐慌指數大幅下滑有關。10月ISM服務業指數創下2022年7月以來最高，且就業指數上升至2023年8月以來最高，強化投資人對於美國經濟只是軟著陸，甚至不著陸的信心。

再加上選舉即將告一段落，市場避險情緒降溫，VIX恐慌指數大幅下滑。大型金控指出，在大型科技類股帶動下，美股主要指數全面走揚，對經濟軟著陸與不著陸的信心增強，亦帶動非核心消費與工業類股走高。

台股 美國大選 美股

延伸閱讀

2024美國大選即時開票 川普、賀錦麗誰能入主白宮

國安局：不論誰當選美國總統 都會維持制中友台路線

美國大選、財報等消息雜陳 美股淨流入續放緩

外資前十月淨匯入 首度衝破兆元…顯示資金動能無虞

相關新聞

川普勝率高？虛擬貨幣飆漲、板卡股真的受惠？達人：「它們」更合適

隨著2024年美國總統選舉的臨近，市場預期川普將勝選。

美國選情拉鋸引發台股震盪 先蹲後跳震盪近200點

美國總統大選投票結果陷入拉鋸，儘管昨天美股全面大漲，台股今天卻是狹幅震盪，並未跟進大漲，法人提醒，台股今天的表現可能會隨...

美國大選登場 法人看好選後股市回歸基本面

美國總統大選正式登場，市場屏息等待開票結果。5日台股高低震盪逾300點，終場上漲141.4點，收在23106.79點，站...

台股延長交易 金管會：研議中

日本東京證券交易所昨天起將股票交易時間延長卅分鐘，至當地時間下午三時卅分（台灣時間下午二時卅分）收盤，至於台灣會否跟進？...

台股押寶性買盤進場 一舉收復23,000點大關

美國總統大選引發台股押寶性買盤同步進場，看好川普與賀錦麗勝選的多單，分別拉抬相關次產業與個股，激勵昨（5）日指數開低收高...

壽險全委代操鬆綁 中小績優股有潛利

金管會昨（5）日宣布取消投信業接受法人全權委託帳戶投資單一公司不超過其股本10%限制。市場人士預料，新政以國泰、富邦、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。