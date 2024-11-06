美國選情拉鋸引發台股震盪 先蹲後跳震盪近200點

美國總統大選投票結果陷入拉鋸，儘管昨天美股全面大漲，台股今天卻是狹幅震盪，並未跟進大漲，法人提醒，台股今天的表現可能會隨著一路進行地開票結果大幅波動，投資人要小心以對。

台股在9時半過後一度下跌71點，之後有買盤大舉進場使台股的大盤指數又回漲，接近10:30的時候上漲近百點，法人指出，儘管開票結果引起台股震盪，但是昨天美股四大指數的全面大漲的正面影響，仍對台股發揮支撐作用。

美股四大指數包括道瓊、標普、納指、費半，昨日全面大漲，道瓊漲427.28點收42221、標普漲70.07收5782、納指漲259.19收18439、費半漲83.84收5057，台積電ADR亦漲4.20收195.76。

大型金控則對美股四大指數全面大漲分析，和10月ISM服務業指數表現，和市場避險情緒降溫，VIX恐慌指數大幅下滑有關。10月ISM服務業指數創下2022年7月以來最高，且就業指數上升至2023年8月以來最高，強化投資人對於美國經濟只是軟著陸，甚至不著陸的信心。

再加上選舉即將告一段落，市場避險情緒降溫，VIX恐慌指數大幅下滑。大型金控指出，在大型科技類股帶動下，美股主要指數全面走揚，對經濟軟著陸與不著陸的信心增強，亦帶動非核心消費與工業類股走高。