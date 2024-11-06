決戰年末行情 「籌碼K線」用三大重點數據找出12月潛力股

2024年第三季，投資人如同搭乘驚險的海盜船。在AI產業推動下，大盤衝上24416點的新高。然而，由於美國經濟數據不如預期，市場擔憂經濟衰退，加上科技巨頭財報未達預期和中東局勢升溫，導致亞洲股災，單日重挫1807點，創下歷史最大跌幅，令投資人恐慌。

台股經歷大幅回檔後已重新站回均線之上，投資人引頸期盼的12月行情也即將到來。根據過去31年的數據，12月台股上漲機率達80.65%，是全年最具上漲潛力的月份。主要上漲驅動力來自年底的電子業旺季，以及投信與公司作帳行情。

趁著大盤盤整蘊量上漲動能之際，籌碼K線搶先於第三季財報公布前，獨家盤點三大重點數據：漲跌幅、成交量與營收年增率，幫助投資人快速掌握市場動向，搶先佈局潛力股。

重點1. 漲幅：AI領頭羊輝達股價再創高，未來行情備受期待

根據籌碼K線的數據顯示，2024年第三季台灣加權股價指數最高點達到24,416.67點。儘管隨後台股出現大幅回檔，本季最強飆股錦明仍逆勢翻倍大漲258%；位居第二的合麒則受惠於綠能浪潮，強勢上揚206%；第三名的高鋒則搭上NVIDIA機器人題材，勁揚178%。其他依序為得利影（6144）、精湛（2070）、台灣精銳（4583）、力麗店（5364）、六方科-KY（4569）、大量（3167）、喬福（1540）。

回顧整個第三季 AI 受惠最大的除了黃仁勳資產暴增717億美元，搖身成為全球第11大富豪以外，AI 相關個股也因伺服器、自動化以及智慧機器人等領域需求持續強勁，推動相關個股股價上漲，表現可說是十分亮眼。尤其是機器人概念股，自年初GTC大會以來話題持續熱絡，日前更因黃仁勳一句：「AI本質上就是機器人」，再度引爆市場關注，展望後續，市場預期AI領域將迎來新一波行情，值得投資人密切關注。

重點2.成交量：中信金突襲「新新併」，新光金創下單季 1,798萬鉅額成交量

根據數據顯示，第三季資金主要流向集中於金融與電子族群。而提到位居榜首的新光金，就不得不提台股史上最大金融併購案！上半年新光金的獲利回溫，讓先前的併購案再次浮上檯面，投資人期待藉此讓新光金的經營更上一層樓。在8月，當市場普遍認為新光金控與台新金控的合併案已成定局時，中信金卻突然介入，讓這場合併案變成了金融業的「搶親」戲碼。然而，中信金的合併申請最終遭金管會駁回，但這樁併購案最終會花落誰家，仍有待金管會的最終核准結果。

重點3. 營收：新青安、科技巨擘帶動房市，「營建」營收翻倍再翻倍

從營收年增長率來看，大城地產（6171）、華建（2530）、皇普（2528）、桂田文創（4806）、藝舍-KY（2724）、瑞築（6198）、宏和（1446）、三地開發（1438）、華友聯（1436）、常珵（8097）為年增長率TOP 10的股票，榜上高達6檔為建材營造股族群。

營建族群在Q3表現如此強勁可歸因於財政部推出的「新青安貸款」政策。該政策通過延長貸款年限，減少每月房貸壓力，極大地提升了民眾的購房意願，刺激了市場需求。再加上台積電第三期奈米廠、NVIDIA、ASML等科技巨頭進駐台灣，這些公司在高雄等地區的擴展進一步帶動了周邊房市需求，推升了房市的買盤熱潮。兩大因素帶動了整體營建族群的上漲動能，即便大盤在單日重挫1807點的情況下，營建指數依然穩守季線。

投資人必備秘密武器：籌碼數據大公開