台股延長交易 金管會：研議中

日本東京證券交易所昨天起將股票交易時間延長卅分鐘，至當地時間下午三時卅分（台灣時間下午二時卅分）收盤，至於台灣會否跟進？金管會證期局主秘尚光琪指出，已由證交所進行研議，相關報告會在一個月內提出。

東京證券交易所的交易時間原本是早盤上午九時至十一時卅分，午盤從下午十二時卅分至下午三時，即日起延長卅分鐘，總交易時間來到五點五個小時，這是東京證券交易所自一九五四年以來，時隔七十年再次延長交易時間。

證期局官員坦言，台灣的股市交易時間相較於其他國家的確稍短。但尚光琪也說，股市交易時間變動影響很大，若要變更一定要有社會共識，證交所會在收集各利害關係人意見後審慎評估。

根據證交所搜集亞洲六個交易所的交易時間，東京、南韓、新加坡、香港、上海交易時間長。其中南韓未區分早午盤，從上午九時到下午三時卅分；新加坡早盤從九時至十二時、午盤從一時至五時；香港從九時卅分至十二時、午盤下午一時至四時；上海早盤為九時卅分開至十一時卅分、午盤下午一時至三時。

相較於台股交易時間只到下午一時卅分，其他國家都比台灣長，至於延長是否對外資更有吸引力？尚光琪說，台灣的股市投資人並非只有外資，也包括一般投資人和證券商，因此應由證交所研究之後來看全面的影響。

民眾黨立委黃珊珊在上月廿四日質詢時就曾建議基於推動亞洲資產管理中心，更要讓股市與國際接軌，因此台股交易時間應延長，尚光琪表示，證交所當時已承諾一個月內提出評估報告。