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無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

台股押寶性買盤進場 一舉收復23,000點大關

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

美國總統大選引發台股押寶性買盤同步進場，看好川普與賀錦麗勝選的多單，分別拉抬相關次產業與個股，激勵昨（5）日指數開低收高，終場上漲141點、收23,106點，日K線連三紅，一舉收復23,000點大關，成交量擴增至3,350億元。

隨市場預期川普勝選機率較高，更嚴格的關稅政策將促使台灣出口企業提前拉貨，激勵支持川普的押寶性買盤出籠，特別是電子權值族群成為買盤點火焦點，股價紛紛上揚；而支持賀錦麗勝選的押寶性買盤也不甘寂寞，進場加持潔淨能源、生技醫療等概念股。

市場押寶性買盤出籠，推升台股昨天開低走高，終場漲逾百點收市。19大類股中，僅營建股收黑，餘均上漲收紅，尤以航運股大漲2.3%最強勢；族群中，機器人概念股表現相對亮眼，AI、生醫等也強勢表態；千金股仍為16檔不變。

其中，外資點火受惠美超微轉單的緯創（3231），及買進陽明、長榮等海運股下，結束連四賣，昨日轉為買超95.4億元，不過，也在擔心白宮可能再次易主，為股市帶來的動盪，使外資在台指期未平倉淨空單部位一舉拉升至4萬1,306口、較前一日增加2,189口，為10月11日以來的新高。

投信同步點火海運族群、中信金等個股下，買超55.5億元，是10月12日以來的單日買超金額新高；自營商則是在ETF部位調節，賣超53.3億元，三大法人合計買超92.2億元。八大公股行庫則逢高減碼，賣超21億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑的看法，美國總統大選後台股行情在經過短線震盪後，終將回歸基本面。


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