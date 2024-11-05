日股延長交易時間 台股跟進？證期局：要評估

日本股市5日起延長交易時間半小時，市場關注台股是否跟進？金管會證期局主秘尚光琪5日回應，證交所已經在評估中，預計1個月內評估報告應可出爐。

台股如何評估是否延長，尚光琪強調，要點有四。第一，評估影響證券業投資相關從業人員的市場參與，第二，如果要變更，必須取得市場共識；第三，要蒐集利害關係人意見，第四，假設評估要延長時間，才會討論要延長多久

立委黃珊珊在10月下旬的財委會，曾對此議題表達關切，台股交易時間規定為證交所權責範圍，證交所已經承諾，1個月內將回覆給委員。尚光琪解釋，與其他亞洲主要股市相比，台股交易時間確實稍微短一點，惟股市交易時間變動對證券市場影響很大，會影響證券業投資相關從業人員的市場參與，如果要變更，必須取得社會共識。必須蒐集利害關係人意見審慎評估。

日股昨日延長交易時間，目的是希望讓投資人更便於進行交易。對於是否可以透過延長交易時間，吸引外資，尚光琪認為，雖然台股交易時間與主要亞洲股市相比確實稍微短一點，但參與台股的不光只有外資，還有一般投資人以及證券商，因此必須要審慎評估，相關細節將等證交所評估報告出爐，才知道市場是否能否取得共識。

根據金管會提供資料，台股交易時間在亞洲主要股市中為最少，時間是早上9點至下午1點半；韓國為當地時間早上9點到下午3點半；東京、新加坡、香港與上海的股市交易時間，則是分為早盤以及午盤，其中東京此次延長午盤後的交易時間半小時，從原本當地時間12點半到下午3點、延長到下午3點半；上海、香港與新加坡午盤的交易時間，則都從1點開始，分別到下午3點、4點以及5點。