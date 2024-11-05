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蘋果股價走疲 野村：下修iPhone明年出貨量、大立光列首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
蘋果最新財報雖略優於市場預期，但蘋果預計12月季度收入整體營收年增幅度為中低個位數。（美聯社）
蘋果最新財報雖略優於市場預期，但蘋果預計12月季度收入整體營收年增幅度為中低個位數。（美聯社）

蘋果（Apple）近來股價表現疲弱，主因大中華市場銷售疲軟。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中認為，iPhone第4季銷售平淡，更下修明年出貨量；台廠中，大立光（3008）被列為首選，其他如鴻海（2317）、臻鼎-KY（4958）等，也都將因蘋果後市將推出的新產品而受惠。

蘋果最新財報雖略優於市場預期，但蘋果預計12月季度收入整體營收年增幅度為中低個位數。野村科技產業分析師李佳伶指出，今年12月季度的展望平淡，尤其是低階iPhone需求疲弱，公司預計整體收入範圍約為年減3%至年增3%。

其中，iPad和Mac系列因為新產品推出預期表現較佳，而iPhone和穿戴設備可能呈現平至小幅下滑的趨勢。此外，iPhone 16系列似乎在前期需求集中、及低階機款需求疲弱有關，而舊機型如iPhone 13、14和15的需求下滑更為明顯。

李佳伶預估，今年iPhone整體出貨量約2.24億支，年減3%；同時針對2025年iPhone出貨量進行下修，調降出貨量至2.25億支，主因可能與iPhone 16系列需求弱於預期有關。

她指出，儘管目前iPhone 16系列的低階機型需求疲弱，蘋果正積極加速布局AI智能產品，2025年下半年將推出iPhone SE4和iPhone 17系列，預期將帶動銷售成長，特別是AI技術的加持下，有望促成換機潮。

儘管短期內需求面臨壓力，野村仍對AI帶動的換機需求保持樂觀，並預期未來幾年蘋果將推出更多創新產品，如超薄iPhone、折疊iPhone，以及具備AI功能的AirPods等，新產品有望拓展AI應用領域，加強蘋果在競爭市場中的優勢。

在台系蘋果供應鏈中，大立光因在蘋果相機鏡頭的領先地位，及相對吸引的估值，被野村視為優選標的。此外，鴻海、臻鼎等有望從未來iPhone銷售增長中受益，尤其隨著AI技術推動下，製造與組裝技術將成為重要優勢，後市可期。

AI iPhone 蘋果供應鏈

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