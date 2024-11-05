快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

聽新聞
0:00 / 0:00

法人：通膨下滑速度可能不如預期 股將優於債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期將降息1碼（即0.25個百分點）。法人指出，通貨膨脹下滑速度可能不如預期，Fed不致於快速降息，就資產類別來看，股票表現可望優於債券。

美國10月新增非農就業人數1.2萬人，低於市場預期10.6萬人，且為2020年底以來最低增幅。但法人解釋，這是受到颶風及波音員工罷工影響，其他數據仍顯示就業市場具備韌性，10月失業率符合市場預期，持平在4.1%。

貝萊德資產管理認為，美國經濟仍強，且通膨水準仍將高於疫情前，因此Fed不會如市場預期快速降息。不論誰當選美國總統，政府赤字都可能持續擴大。關稅提高或合法移民減少，都可能加重通膨壓力，結構性因素更將長期推升通膨。

由於預期Fed不致快速降息，貝萊德較看好短天期的投資等級債，認為收益更有吸引力；對美國長天期公債持中性態度，因為已反映Fed將大幅降息的預期；股票則看好美股、日股及陸股。美股受惠於AI主題長線看好，日股受惠於經濟前景改善及企業持續改革，陸股則受惠於相對於成熟股市的折價幅度較高。

富達投信也認為，美國大選帶來通膨風險。兩黨的政策都可能擴大財政赤字，因此富達對整體公債保持中性態度，並且偏好短天期信用債。相較於投資等級債，富達更看好非投資等級債、歐洲公債、新興市場債及紐西蘭公債。

富達對股票配置立場從中性調高到加碼，放眼於全球央行貨幣政策轉向寬鬆，加上美國經濟強韌，企業基本面明顯改善。儘管股市評價面偏高，但市場尚未過度樂觀。另外，中國大陸也加入寬鬆刺激的行列，並表示將推出更多刺激政策。

Fed 美國經濟 降息

延伸閱讀

11月除息債券ETF開跑 00953B預估年化配息率8.34%

00878不受「降息」影響！股海老牛解析4高股息要點：不會選就跟著人潮

降息後債券價格慘...川普若當選更糟？艾蜜莉：去年買現在利多出盡、未來變數多

大師論壇15日登場／降息大環境 2025股債看漲

相關新聞

蘋果股價走疲 野村：下修iPhone明年出貨量、大立光列首選

蘋果（Apple）近來股價表現疲弱，主因大中華市場銷售疲軟。野村證券在最新釋出的「亞洲蘋果供應鏈」報告中認為，iPhon...

麥格理證券：AI智慧機需求將大爆發 看好七台廠

麥格理證券在最新出具的「邊緣人工智慧（AI）產業」報告中指出，全球正進入「第三次移動革命」的浪潮中。台廠中，看好的邊緣A...

法人：通膨下滑速度可能不如預期 股將優於債

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期將降息1碼（即0.25個百分點）。法人指出，通貨膨脹下滑速度可能不如預...

日股延長交易時間台股是否跟進？ 證期局：一個月內給報告

日股從5日起延長股市交易時間，台灣會否跟進？對此證期局主秘尚光琪指出，已由證交所進行研議，相關報告會在一個月內提出。

買超加上股市回溫 外資股債市值8443美元刷新高

中央銀行5日發布10月外匯存底為5768.46億美元，較9月底減少10.83億美元，在8月底外匯存底創新高後，9月、10...

金管會：前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高

金管會今日發布外資進出最新統計，雖然今年以來截至10月底止，外陸資累計賣超4482.77億元，為100年以來同期第4大累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。