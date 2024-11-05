法人：通膨下滑速度可能不如預期 股將優於債

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期將降息1碼（即0.25個百分點）。法人指出，通貨膨脹下滑速度可能不如預期，Fed不致於快速降息，就資產類別來看，股票表現可望優於債券。

美國10月新增非農就業人數1.2萬人，低於市場預期10.6萬人，且為2020年底以來最低增幅。但法人解釋，這是受到颶風及波音員工罷工影響，其他數據仍顯示就業市場具備韌性，10月失業率符合市場預期，持平在4.1%。

貝萊德資產管理認為，美國經濟仍強，且通膨水準仍將高於疫情前，因此Fed不會如市場預期快速降息。不論誰當選美國總統，政府赤字都可能持續擴大。關稅提高或合法移民減少，都可能加重通膨壓力，結構性因素更將長期推升通膨。

由於預期Fed不致快速降息，貝萊德較看好短天期的投資等級債，認為收益更有吸引力；對美國長天期公債持中性態度，因為已反映Fed將大幅降息的預期；股票則看好美股、日股及陸股。美股受惠於AI主題長線看好，日股受惠於經濟前景改善及企業持續改革，陸股則受惠於相對於成熟股市的折價幅度較高。

富達投信也認為，美國大選帶來通膨風險。兩黨的政策都可能擴大財政赤字，因此富達對整體公債保持中性態度，並且偏好短天期信用債。相較於投資等級債，富達更看好非投資等級債、歐洲公債、新興市場債及紐西蘭公債。

富達對股票配置立場從中性調高到加碼，放眼於全球央行貨幣政策轉向寬鬆，加上美國經濟強韌，企業基本面明顯改善。儘管股市評價面偏高，但市場尚未過度樂觀。另外，中國大陸也加入寬鬆刺激的行列，並表示將推出更多刺激政策。