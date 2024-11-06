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北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

就市論勢／電子紙、低軌衛星 吸睛

經濟日報／ 陳沅易（群益馬拉松基金經理人）

盤勢分析

從近期國際經濟數據與事件來看，美國10月新增非農就業人數僅1.2萬人，為2020年以來最低，主要受颶風和罷工影響，疲軟的數據料打開聯準會降息空間；美國ISM製造業指數為去年7月以來最低，顯示製造業連續七個月萎縮；OPEC+同意將原定12月增產計畫推遲一個月，這是該產油國聯盟在油價持續低迷之際第二次延後增產計畫。

市場熱切關注的美國總統大選結果將出爐，過往美國總統大選前因不確定性增加，股市容易波動或陷入震盪，不過最終不論誰入主白宮，股市都將回歸基本面而延續多頭走勢，更何況本次牛市是由AI狂潮引領，因此不論誰勝選都不會干擾AI熱潮帶動科技股的盈餘動能，台灣科技廠因在全球科技供應鏈中扮演重要供應商角色，在AI驅動的科技成長行情中，受惠程度高，故在AI需求及內需穩定扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道。

9月外銷訂單年月雙增，主要受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，因此待美國大選後不確定性解除，預估台股可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會。

投資建議

半導體庫存維持健康，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，創造相關檢測、機台設備業績成長。光通訊產業持續高速成長期，AI帶動高速成長，其中矽光子成長幅度最大。

四大CSP廠持續上修今明年資本支出，有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長，ESL調整結束加上進入看板市場，可望引領電子紙領導廠商受惠，至於低軌衛星仍處建置期，商機可期。

AI 總統大選 美國大選

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