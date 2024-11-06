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無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

籌碼K線App 挖掘潛力股

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股經歷大幅回檔後已重新站回均線之上，投資人引頸期盼的12月行情也即將到來。根據過去31年數據，12月台股上漲機率達80.65%，是全年最具上漲潛力月份。主要上漲驅動力來自年底的電子業旺季，以及投信與公司作帳行情。

「籌碼K線」是台股最多人使用的投資App，資訊最完整同時簡便易用的介面，擁有超過700萬人次下載量和80萬活躍用戶，在App商店上擁有上萬則五星好評，並多次登上財經類型冠軍。

根據籌碼K線80萬人用戶數據，投資人最關注的十檔股票，台股龍頭台積電（2330）位居首位，投資人查詢次數高達45萬次。其次是鴻海，有34萬多的查詢次數。接下來依序是聯鈞、晟銘電、廣達、京元電子、矽統、昇陽半導體、緯創、欣興。

從數據觀察，隨著接下來即將進入電子業傳統旺季與GB200出貨時間，電子股是投資人最關注的產業類型。

同時，趁大盤盤整醞釀上漲動能之際，籌碼K線搶先於第3季財報公布前，盤點三大重點數據：漲跌幅、成交量與營收年增率，幫助投資人快速掌握市場動向。

重點一、漲幅：AI領頭羊輝達（NVIDIA）股價再創高，未來行情備受期待。根據籌碼K線數據顯示，2024年第3季加權指數最高達24,416點。儘管隨後台股大幅回檔，本季最強飆股錦明（3230）仍逆勢翻倍漲258%；第二的合麒受惠綠能浪潮，強勢上揚206%；第三名高鋒搭上輝達機器人題材，勁揚178%。

重點二、成交量：中信金突襲「新新併」，新光金創下單季1,798萬鉅額成交量。根據數據顯示，第3季資金流向集中於金融與電子族群。在8月，當市場普遍認為新光金與台新金合併案已成定局時，中信金卻突然介入，讓這場合併案變成金融業「搶親」戲碼。

重點三、營收：新青安、科技巨擘帶動房市，「營建」營收翻倍再翻倍。營建族群第3季表現如此強勁可歸因於財政部推出的「新青安貸款」政策。該政策通過延長貸款年限，減少每月房貸壓力，極大提升民眾購房意願，刺激市場需求。

台股

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