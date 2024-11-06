兆豐證、期 公平待客績優

金管會近日舉辦113年度證券期貨業公平待客評核表揚會議，兆豐證券連續四度為大型綜合證券商前25%；子公司兆豐期貨亦連續三度獲得專營期貨商前25%，成績耀眼，充分展現兆豐證券暨兆豐期貨作為兆豐金融集團一員，具體實踐專業服務、待客如親的精神。

會中，主管機關亦安排兆豐期貨分享推動的實務經驗，與同業互為交流。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，感謝主管機關再次肯定，兆豐證券、兆豐期貨近年持續在主管機關政策方向及兆豐金融集團永續策略引領下，積極推動公平待客各項原則，從公司最高治理層級「董事會」督導問責，具體落實從業務單位到法遵及稽核等三道防線。

兆豐證券總經理吳明宗強調，除上述策略主軸，兆豐證券積極規劃創新方案，刻畫出屬於自己的服務特色，在普惠、友善、阻詐等各面向著墨至深。具體而言，為實踐普惠金融，近年從客戶角度出發，洞察各類族群使用痛點，優化數位服務平台即時性及多元性。

同時針對不同年齡分眾，進一步滿足需求，如對年輕客群，兆豐證券近年積極推廣台、美股定期定額、提供多元存法等，協助投資新手輕鬆參與市場；樂齡等弱勢族群，則與台灣手語翻譯協會合作，提供手語翻譯服務，官網全網取得無障礙A級標章，使用介面兼顧高齡及身心障礙者使用等。

同時致力運用金融核心能力提升大眾金融理財及防詐知識，諸如開辦大專院校合作實習計畫、與台灣閱讀文化基金會合作「金融理財愛的書庫計畫」、舉辦校園宣導講座等。兆豐證券配合政府打詐政策，響應主管機關及金融周邊機構各項反詐措施。今年成為首家與警政署刑事局簽訂防詐MOU的證券業者，藉由與刑事局情資共享，通報多起偽冒兆豐證券網站或社群的假訊息，協力防範客戶遭詐。此外，兆豐證券及兆豐期貨持續宣導防詐，近期響應臺灣證券交易所推出的「5D反詐行動」專案，透過兆豐證券官網及多個自媒體平台協力宣導，一同守護投資人珍貴資產。