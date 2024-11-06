快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

業績三增股 當紅炸子雞

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

10月營收密集出籠，上市櫃公司表現備受矚目；截至昨（5）日止，海悅（2348）、明基材、羅昇、精測、豐達科等，10月營收月增與年增率，以及今年前十月營收年增率，齊步攀升，這些「業績三增股」可望擷取盤面目光。

台股昨天雖有美國大選在即，以及北韓飛彈試射等干擾，但在台積電帶動下由黑翻紅，最後收23,106點，漲141點，躍過23,000點大關並站上月線。

台新投顧副總黃文清表示，台股10月營收接續公布，法說也密集召開；今年第3季財報在11月14日前將邁入結算高峰，現階段大盤預期將震盪整理，未來影響台股觀察重點，在於國際股市表現，以及各公司營收、原物料行情走勢等。

大型電子股如蘋果供應鏈，景氣並沒有太大改變，預計法人資金在第4季底可望陸續回籠，屆時大盤會有較明顯表態。

台股 營收

延伸閱讀

日股延長交易時間台股是否跟進？ 證期局：一個月內給報告

跟進日股延長交易時間？ 證交所蒐集意見提評估報告

美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

台股上漲141點 三大法人買超92.25億元

相關新聞

台股延長交易 金管會：研議中

日本東京證券交易所昨天起將股票交易時間延長卅分鐘，至當地時間下午三時卅分（台灣時間下午二時卅分）收盤，至於台灣會否跟進？...

台股押寶性買盤進場 一舉收復23,000點大關

美國總統大選引發台股押寶性買盤同步進場，看好川普與賀錦麗勝選的多單，分別拉抬相關次產業與個股，激勵昨（5）日指數開低收高...

壽險全委代操鬆綁 中小績優股有潛利

金管會昨（5）日宣布取消投信業接受法人全權委託帳戶投資單一公司不超過其股本10%限制。市場人士預料，新政以國泰、富邦、新...

業績三增股 當紅炸子雞

10月營收密集出籠，上市櫃公司表現備受矚目；截至昨（5）日止，海悅（2348）、明基材、羅昇、精測、豐達科等，10月營收...

就市論勢／電子紙、低軌衛星 吸睛

從近期國際經濟數據與事件來看，美國10月新增非農就業人數僅1.2萬人，為2020年以來最低，主要受颶風和罷工影響，疲軟的數據料打開聯準會降息空間；美國ISM製造業指數為去年7月以來最低，顯示製造業連續七個月萎縮；OPEC+同意將原定12月增產計畫推遲一個月，這是該產油國聯盟在油價持續低迷之際第二次延後增產計畫。

籌碼K線App 挖掘潛力股

台股經歷大幅回檔後已重新站回均線之上，投資人引頸期盼的12月行情也即將到來。根據過去31年數據，12月台股上漲機率達80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。