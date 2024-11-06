業績三增股 當紅炸子雞

10月營收密集出籠，上市櫃公司表現備受矚目；截至昨（5）日止，海悅（2348）、明基材、羅昇、精測、豐達科等，10月營收月增與年增率，以及今年前十月營收年增率，齊步攀升，這些「業績三增股」可望擷取盤面目光。

台股昨天雖有美國大選在即，以及北韓飛彈試射等干擾，但在台積電帶動下由黑翻紅，最後收23,106點，漲141點，躍過23,000點大關並站上月線。

台新投顧副總黃文清表示，台股10月營收接續公布，法說也密集召開；今年第3季財報在11月14日前將邁入結算高峰，現階段大盤預期將震盪整理，未來影響台股觀察重點，在於國際股市表現，以及各公司營收、原物料行情走勢等。

大型電子股如蘋果供應鏈，景氣並沒有太大改變，預計法人資金在第4季底可望陸續回籠，屆時大盤會有較明顯表態。