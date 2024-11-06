證交所赴韓交流 推動國際合作

為拓展全球合作交流，壯大台灣資本市場，臺灣證券交易所與臺灣指數公司4日至5日赴韓國首爾，參與韓國交易所舉辦的2024年韓國資本市場研討會，並與當地重要資產管理公司，交流台韓ETF發展趨勢及探詢未來合作機會，推動台灣資本市場的國際化合作發展。

證交所表示，今年的韓國資本市場研討會匯集來自全球的交易所、國際資產管理公司、監管機構、上市公司和機構投資者等數百名專家與會，共同探討企業價值提升計劃、ETP市場與指數發展、ESG揭露以及衍生性商品的市場前景等重要議題。

證交所於會中就「ETF市場當前的挑戰和監管發展」主題進行與談，分享台灣ETF市場規模快速成長及近期監管精進措施。

台灣目前也在研議如主動式ETF、多資產ETF等並參考國外的發展經驗，以及國內共同基金的發展實績，希望能在符合投資人保護下健全整體市場，同時亦尋求與其他市場跨境上市或連結式ETF等國際連結契機，希望促進市場更多元發展。