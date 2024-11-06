快訊

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

證交所赴韓交流 推動國際合作

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為拓展全球合作交流，壯大台灣資本市場，臺灣證券交易所與臺灣指數公司4日至5日赴韓國首爾，參與韓國交易所舉辦的2024年韓國資本市場研討會，並與當地重要資產管理公司，交流台韓ETF發展趨勢及探詢未來合作機會，推動台灣資本市場的國際化合作發展。

證交所表示，今年的韓國資本市場研討會匯集來自全球的交易所、國際資產管理公司、監管機構、上市公司和機構投資者等數百名專家與會，共同探討企業價值提升計劃、ETP市場與指數發展、ESG揭露以及衍生性商品的市場前景等重要議題。

證交所於會中就「ETF市場當前的挑戰和監管發展」主題進行與談，分享台灣ETF市場規模快速成長及近期監管精進措施。

台灣目前也在研議如主動式ETF、多資產ETF等並參考國外的發展經驗，以及國內共同基金的發展實績，希望能在符合投資人保護下健全整體市場，同時亦尋求與其他市場跨境上市或連結式ETF等國際連結契機，希望促進市場更多元發展。

ETF 資本市場

延伸閱讀

日股延長交易時間台股是否跟進？ 證期局：一個月內給報告

跟進日股延長交易時間？ 證交所蒐集意見提評估報告

炎亞綸下月「飛離台灣」！認了星二代超帥男：帶壞我

炎亞綸合體「國民男神」進軍韓國！短片爆衝50萬點閱　點名放話：看他怎麼帶壞我

相關新聞

台股延長交易 金管會：研議中

日本東京證券交易所昨天起將股票交易時間延長卅分鐘，至當地時間下午三時卅分（台灣時間下午二時卅分）收盤，至於台灣會否跟進？...

台股押寶性買盤進場 一舉收復23,000點大關

美國總統大選引發台股押寶性買盤同步進場，看好川普與賀錦麗勝選的多單，分別拉抬相關次產業與個股，激勵昨（5）日指數開低收高...

壽險全委代操鬆綁 中小績優股有潛利

金管會昨（5）日宣布取消投信業接受法人全權委託帳戶投資單一公司不超過其股本10%限制。市場人士預料，新政以國泰、富邦、新...

業績三增股 當紅炸子雞

10月營收密集出籠，上市櫃公司表現備受矚目；截至昨（5）日止，海悅（2348）、明基材、羅昇、精測、豐達科等，10月營收...

就市論勢／電子紙、低軌衛星 吸睛

從近期國際經濟數據與事件來看，美國10月新增非農就業人數僅1.2萬人，為2020年以來最低，主要受颶風和罷工影響，疲軟的數據料打開聯準會降息空間；美國ISM製造業指數為去年7月以來最低，顯示製造業連續七個月萎縮；OPEC+同意將原定12月增產計畫推遲一個月，這是該產油國聯盟在油價持續低迷之際第二次延後增產計畫。

籌碼K線App 挖掘潛力股

台股經歷大幅回檔後已重新站回均線之上，投資人引頸期盼的12月行情也即將到來。根據過去31年數據，12月台股上漲機率達80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。