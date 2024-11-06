證交所防詐 前進南台灣

金融投資詐騙猖獗，臺灣證券交易所響應政策打詐，空戰、陸戰同步開打，除推出防詐洗腦神曲透過媒體傳送外，並結合政府單位大型活動，以最接地氣方式向民眾傳達防詐觀念，例如近日前進南台灣，在「台灣設計展」周邊活動「台南早餐生活節」設置攤位，與民眾互動並免費發送防詐乖乖，幫助民眾增強識詐知能。

經濟部和台南市政府主辦的「台灣設計展」周邊活動「早餐生活節」，2、3日周末兩天吸引約15萬人次湧入，證交所以「5D反詐行動」為推廣主軸，向民眾宣傳五個D（Don’t）「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

攤位上，擺放近期與知名零食品牌聯名打造的防詐限定版乖乖，吸引絡繹不絕的人潮，向數千位民眾推廣防詐資訊及贈送乖乖，更有許多民眾踴躍挑戰「證派外送」網站的防詐知識小測驗。

為擴大反詐騙宣導廣度，證交所加強跨界合作，這次防詐乖乖除串聯全國各地證券商及結合南部大型活動發送外，即日起也搭配「證派外送」主題，在雙北18個店家熱情響應下，讓民眾在內用、外帶、或外送平台點餐時可以免費領取一包。

合作店家名單不乏大眾熟知的街頭小吃、網路名店，包括師園鹽酥雞、餃子樂、好初早餐、真芳碳烤吐司、虎笑麵屋、朱雀咖哩、有吉豐盛丼專門店等；活動內容公布於證交所「證派外送」IG帳號（@square_delivery）。

證交所本次推出金銀兩色防詐乖乖，「金色降臨款」蘊含「聰明識詐、財富平安降臨」祈福元素，「銀色退散款」則象徵「全民反詐、詐騙厄運退散」的守護意象，不但包裝設計吸睛，背面更以籤詩和口訣融入反詐警語，希望用生活化創意方式提醒大家，投資務必停看聽，要透過合法業者和管道，而不要相信LINE群組或投資明牌，並審慎判斷各種投資訊息真實性，如有疑慮就撥打165反詐騙專線或證券期貨反詐騙諮詢電話（02-2727-3434）查證或諮詢。

防詐限定版乖乖除透過上述管道直接發送給民眾，證交所也在「證派外送」網站舉辦抽獎活動，預計抽出十位幸運得主，各可獲得五箱「反詐限定版乖乖」，共60包。