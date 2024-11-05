麥格理：AI 智慧機需求將大爆發 看好七台廠

麥格理證券在最新出具的「邊緣人工智慧（AI）產業」報告中指出，全球正進入「第三次移動革命」的浪潮中。台廠中，看好的邊緣AI受惠股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、緯創（3231）、譜瑞-KY（4966）、群聯（8299）、鴻海（2317）等七大台廠，均給予「優於大盤」評級。

這是外資圈中，首家提出AI代理、智慧機高速成長及第三次移動革命啟動等觀點的報告。麥格理表示，從功能型手機到智慧型手機、再到AI智慧型手機，成長趨勢強勁，將嘉惠領導品牌廠及相關供應鏈。

麥格理指出，採用AI的重點不在於下一個殺手級應用，而在於「AI代理」的興起，將從根本上改變我們與邊緣裝置（包括智慧機、PC、平板、可穿戴設備、汽車等）的互動方式。

AI代理興起，加上軟體與硬體的完美結合，麥格理預估搭載AI的智慧型手機出貨量將高速成長，從2023年的5,100萬支成長至2028年的超過10億支，年複合成長率高達83%。未來5-10年，換機需求則上看50億支。

就相關台股來說，麥格理指出，台積電是邊緣AI的最大受惠公司，目標價1,500元；聯發科受惠於新AI功能帶來的換機潮，但要注意台積電漲價將不利毛利率上揚，目標價為1,490元；日月光投控還將額外受惠於高階先進封裝營收快速成長，目標價215.5元。

至於PC及邊緣裝置ODM，鴻海可望受惠於蘋果在AI的市占率提高，目標價250元；譜瑞-KY目標價1,200元，受惠於高速傳輸介面IC需求成長快速；群聯目標價808元，除了固態硬碟（SSD）之外，也進入高速傳輸介面IC市場；緯創目標價163元，是聯想、戴爾及惠普等主要40+ TOPS AI PC的供應商。