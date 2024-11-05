買超加上股市回溫 外資股債市值8443美元刷新高

中央銀行5日發布10月外匯存底為5768.46億美元，較9月底減少10.83億美元，在8月底外匯存底創新高後，9月、10月連續2個月下滑，不過，外資擾有國內股債及存款共折計8443億美元，創歷史新高，9月底大增295億美元。

央行統計10月外資持國內股票及債頭，按當日市價計算，連同新台幣存款餘額，共折計8443億美元，約當外匯存底的146％，前次新高為今年6月的8371億美元，約當外匯存底比率同樣是146％。

央行外匯局長蔡烱民表示，外資10月買超，且全球股市10月都在回溫，市值上漲，外資對股市倒有信心。

外匯存底在8月以5790.58億美元創歷史新高，雖然接著連續2個月減少，但僅分別月減11.29及10.83億美元，蔡烱民表示，10月外匯存底變動主要原因只有2個，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元匯率的變動。

蔡烱民說，新台幣匯市10月相對穩定，央行幾乎沒有砸錢阻貶，投資運用收益不多，又因國際美元走強，外匯存底持有的其他貨幣換算美元後金額減少，使得10月底外匯存底金額減少。

央行統計10月美元指數大漲3.17％，其他主要幣別都走貶，以日圓重貶7.1％最多，澳幣大貶5.34％、歐元貶3.05％、加幣貶2.92％、英鎊貶2.81％、人民幣貶2.03％。至於台幣匯率則是相對穩定，貶值1.27％，相對其他主要貨幣表現穩定，央行因此也沒有進場調節。