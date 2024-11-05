日股延長交易時間台股是否跟進？ 證期局：一個月內給報告

日股從5日起延長股市交易時間，台灣會否跟進？對此證期局主秘尚光琪指出，已由證交所進行研議，相關報告會在一個月內提出。

根據證交所搜集亞洲6個交易所的交易時間，東京、南韓、新加坡、香港、上海交易時間長，而且大部分都開早午盤，其中，東京原本早盤9點至11點半，午盤為12點30分至下午3點，但從5日開始，已再延30分鐘至下午3點半。

而韓國則未分早午盤，而是直接從9點開到下午3點30分、新加坡早盤從9點開至12點，下午從1點開至5點；香港從9點半開至12點、午盤從下午1點至4點；上海早盤從9點半開至11點半、午盤下午1點開至3點。

證期局坦言，台灣的股市交易時間相較於其他國家的確稍短，但她也強調，股市交易時間變動影響很大，因此若要變更一定要有社會共識，證交所會搜集各利害關係人意見之後來審慎評估。

民眾黨立委黃珊珊在上月24日質詢時就曾建議基於推動亞洲資產管理中心，應更要讓股市與國際接軌，因此台股交易時間應延長，尚光琪表示，交易所當時已承諾一個月內提出評估報告給立委。

相較於台灣交易時間只到一點半，但其他國家都已比台灣延長，尚光琪對此指出，星、港的作法是分早盤和午盤，確實台灣相較之下稍短，但交易時間調整對市場影響大，仍要審慎評估；至於是否對外資更有吸引力？尚光琪指出，台灣的股市投資人並非只有外資，也包括一般投資人和證券商，因此應由證交所研究完之後來看全面的影響。