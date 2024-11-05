金管會：前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高

金管會今日發布外資進出最新統計，雖然今年以來截至10月底止，外陸資累計賣超4482.77億元，為100年以來同期第4大累計賣超，但同一期間的統計顯示，今年截至10月底累計外陸資淨匯入328.14億美元，已破兆等值約台幣1兆0500億元，為100年以來同期第1大累計淨匯入紀錄。

倘若以10月來看，則相較於9月，外陸資在10月單月淨匯入增加32.91億美元，等值約台幣1052億元。

金管會證期局主秘尚光琪解讀，這代表外資即使賣超，但並沒有把資金匯出去，顯示由於台灣產業基本面佳，外資對台股仍有投資興趣，只是在觀察適合的切入時點。

金管會統計也顯示，113年10月單月外陸資買超上市櫃股票413.37億元，為100年以來同期第6大買超，另外10月單月份外陸資淨匯入32.91億美元，則為100年以來第36大匯入。

尚光琪指出，外資投資在長期仍會回歸基本面，她也分析，今年不僅產業獲利佳，上市櫃公司113年截至9月底累計營收金額為新臺幣31.49兆元，較去年同期成長11.91%，營收金額為歷年同期最高，截至113年9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% ，若加計股票股利為2.56%。