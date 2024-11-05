快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計顯示前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高。圖/本報資料照片
金管會最新統計顯示前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高。圖/本報資料照片

金管會今日發布外資進出最新統計，雖然今年以來截至10月底止，外陸資累計賣超4482.77億元，為100年以來同期第4大累計賣超，但同一期間的統計顯示，今年截至10月底累計外陸資淨匯入328.14億美元，已破兆等值約台幣1兆0500億元，為100年以來同期第1大累計淨匯入紀錄。

倘若以10月來看，則相較於9月，外陸資在10月單月淨匯入增加32.91億美元，等值約台幣1052億元。

金管會證期局主秘尚光琪解讀，這代表外資即使賣超，但並沒有把資金匯出去，顯示由於台灣產業基本面佳，外資對台股仍有投資興趣，只是在觀察適合的切入時點。

金管會統計也顯示，113年10月單月外陸資買超上市櫃股票413.37億元，為100年以來同期第6大買超，另外10月單月份外陸資淨匯入32.91億美元，則為100年以來第36大匯入。

尚光琪指出，外資投資在長期仍會回歸基本面，她也分析，今年不僅產業獲利佳，上市櫃公司113年截至9月底累計營收金額為新臺幣31.49兆元，較去年同期成長11.91%，營收金額為歷年同期最高，截至113年9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% ，若加計股票股利為2.56%。

外資 陸資

延伸閱讀

跟進日股延長交易時間？ 證交所蒐集意見提評估報告

經濟日報社論／新新併重啟金融改革契機

一銀金融科技秀驚艷

全體金控對美曝險季減1658億最多 對日曝險站上1兆

相關新聞

日股延長交易時間台股是否跟進？ 證期局：一個月內給報告

日股從5日起延長股市交易時間，台灣會否跟進？對此證期局主秘尚光琪指出，已由證交所進行研議，相關報告會在一個月內提出。

買超加上股市回溫 外資股債市值8443美元刷新高

中央銀行5日發布10月外匯存底為5768.46億美元，較9月底減少10.83億美元，在8月底外匯存底創新高後，9月、10...

金管會：前十月外資淨匯入破兆 創13年來同期新高

金管會今日發布外資進出最新統計，雖然今年以來截至10月底止，外陸資累計賣超4482.77億元，為100年以來同期第4大累...

市場不確定性增 投資人青睞基礎建設股

自今(2024)年7月中起科技股獨強的局勢有所反轉，加上美國大選不確性增加，讓投資人轉向青睞利率敏感高且較具防禦性的基礎...

外資終止連4賣加碼金融航運股 新光金居首

台股今天上漲141.4點，收在23106.79點，外資及陸資買超新台幣93.14億元，終止連續4個交易日賣超，主要加碼金...

台股上漲141點 三大法人買超92.25億元

台股5日開低後震盪走高，收在23,106.79點，上漲141.4點，漲幅0.6%，成交量3,284.7億元，三大法人買超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。