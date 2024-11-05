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跟進日股延長交易時間？ 證交所蒐集意見提評估報告
日股5日起延長股票交易時間，為近70年來首見，金管會今天鬆口，和國際相比，台股交易時間確實稍短，證交所正在蒐集利害關係人意見，預計本月提出評估報告。
日股5日起延長股票交易時間，外界矚目台股是否跟進，金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會表示，對於是否延長台股交易時間，證交所正蒐集利害關係人意見。
尚光琪強調，股市交易時間變動對證券市場影響甚鉅，影響證券業、投資人、證券從業人員及市場參與者，若要變更台股交易時間，一定要取得社會高度共識，金管會將蒐集利害關係人意見後，針對是否調整審慎評估。
尚光琪表示，民眾黨立委黃珊珊10月24日針對台股交易時間表達關切，證交所董事長林修銘當時有承諾會了解利害關係人意見後，於1個月內提出評估報告回覆立委，目前證交所尚在蒐集利害關係人意見中。
尚光琪坦言，「和國際相比，確實台股交易時間稍短一點」，但交易時間一旦調整，對整體證券市場影響劇烈，因此金管會還是要審慎評估，目前證交所先調查利害關係人對台股交易時間是否需要延長的看法。
外界關注，若台股交易時間延長，會否更有助吸引外資，尚光琪表示，市場參與者不僅外資，還有一般投資人及券商等，目前尚待證交所先完成評估報告，才能了解市場對此有無取得共識。
日本東京證券交易所5日起將股票交易時間延長30分鐘，自上午9時起至11時30分、12時30分至下午3時30分，總計5.5小時，為東京證券交易所自1954年以來、時隔70年再次延長交易結束時間。
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