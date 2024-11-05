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佳必琪財報／第3季獲利2.66億元歷史次高 看好2025業績成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

佳必琪（6197）5日公布第3季稅後純益2.66億元，為歷史次高，季減17.6%，年增48.6%，第3季每股稅後純益（EPS）為2.18元，第2季EPS為2.65元，去年同期EPS為1.47元。

佳必琪前三季營收51.07億元，年增46.3%；稅後純益8.26億元，年增74.6%，每股稅後純益6.77元，已經超越去年全年EPS 5.2元。

佳必琪董事長張舒眉之前表示，該公司除了高速連接線材之外，已經開發水冷快接頭與大電流連接線兩大新產品，並在既有的雲端服務供應商（CSP）客戶基礎上拓展新的產品線，隨著輝達（Nvidia）GB200大量出貨，佳必琪新舊產品將雙箭齊發，2024年是不錯的一年，2025年展望相當樂觀。

佳必琪產品目前分為兩大塊，一是資料中心網路與電信產業，其中伺服器與儲存占45%、AI/GPU伺服器占35%、交換器／電信與資料中心占20%；第二是智慧連接產業，其中遊戲與顯示卡占40%、工廠自動化占20%、電動車占30%、其他占5%。

張舒眉說，新產品都是AI伺服器要使用的，而這些產品全世界只有一、兩家供應商，產能吃緊，也是應客戶要求開發，快接頭開發完成，供不應求，北美客人與台灣廠商都很關注，產品的氣密、水密、不銹鋼專利、通路、客戶，都已經準備好了，佳必琪是輝達合格供應商（AVL）已經有出海口。

至於另一項新產品，大電流連接線（AC Whip Cable），她說，32A已經通過認證，63A還在送樣中，現在已經可以出貨，以上的新產品都是2025年上半年可以出貨。

EPS 佳必琪

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