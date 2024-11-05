市場不確定性增 投資人青睞基礎建設股

自今(2024)年7月中起科技股獨強的局勢有所反轉，加上美國大選不確性增加，讓投資人轉向青睞利率敏感高且較具防禦性的基礎建設股。滙豐投信表示，由於基礎建設類股大多為資本密集屬性，因此評價面對利率變動更為敏感，若觀察基礎建設股票與美債殖利率走勢，近兩年兩者走勢呈現反向，啟動降息循環意味著為基礎建設股票帶來投資良機。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，雖然10月份美債殖利率因總經數據優於預期而上升，連帶影響基礎建設類股在連續三個月穩定上漲後出現單月下跌1.7%。不過，考慮美國總統大選即將成埃落定，未來數據繼續優於預期的可能性已下降，中期美債殖利率續彈的空間逐步縮窄，而未來隨著聯準會逐步降息而緩降縮表的機率高，基礎建設類股重回穩健基本面之時，投資人可配置於基礎建設等具有防禦性的行業。

楊博翔進一步指出，基礎建設股包羅萬象，由於產業特許的性質,形成高度進入障礙的護城河優勢，因此受到各國政府主權財富基金的青睞。除此之外，基礎建設股擁有低波動風險、高股息收益的優勢，特別是在市場波動加劇之際，基礎建設股能夠展現抗震能力，自7月歷經市場震盪後，相對全球股及科技股而言，基礎建設指數逆勢上揚。

滙豐投信強調，基礎建設多為政府重點扶植產業，能攻能守的投資主題能助投資人掌握長期趨勢，滙豐超核心優化多重資產基金涵蓋四大主題，包括公用事業、新能源基礎建設、通訊服務及大眾運輸。其中，公用事業擁有長期能源轉型、特許寡占、民生必需等優勢；通訊服務則是受惠於人工智慧、雲端計算、5G等成長型產業；新能源基礎建設如碳捕捉、淨潔能源技術前景看好；而大眾運輸則是在後疫情時代下隨著航班恢復及交通需求增加可望能帶來商機。