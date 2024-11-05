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探索ETF 證交所攜手指數公司參與韓國資本市場研討會

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為拓展全球合作交流，臺灣證券交易所 與臺灣指數公司11月4日至5日赴韓國首爾，參與韓國交易所舉辦之2024年韓國資本市場研討會，擔任研討會與談人，並與韓國交易所及當地主要資產管理公司進行業務交流，積極推動臺灣資本市場的國際化合作發展。

證交所表示，今年的韓國資本市場研討會旨在匯集來自全球的交易所、國際資產管理公司、監管機構、上市公司和機構投資者等數百名專家與會，共同探討企業價值提升計劃、ETP市場與指數發展、ESG揭露以及衍生性商品的市場前景等重要議題。

此次證交所於會中就「ETF市場當前的挑戰和監管發展」主題進行與談，分享臺灣ETF市場規模快速成長及近期監管精進措施。台灣ETF表現亮麗，得力於商品多元發展，近年來，為支持永續發展，臺灣也逐步拓展ESG相關ETF商品，方便投資人掌握永續投資趨勢。臺灣目前也在研議如主動式ETF、多資產ETF等並參考國外的發展經驗，以及國內共同基金的發展實績，希望能在符合投資人保護下健全整體市場，同時亦尋求與其他市場跨境上市或連結式ETF等國際連結契機，希望促進市場更多元發展。

台韓資本市場交流密切且情誼深厚，台韓指數團隊於2017年合編臺韓資訊科技指數（ IT Premier Index），並於2018年同時於兩地交易所掛牌「臺韓資訊科技指數ETF」，此行也如往年安排拜會韓國交易所，針對雙方新編的指數及新發展業務進行交流。近年來，臺灣ETF市場蓬勃發展也獲國外發行人關注，此行也與當地重要資產管理公司，交流臺韓ETF發展趨勢及探詢未來合作機會。

證交所表示，未來將持續關注國際趨勢，與各交易所保持密切聯繫，強化金融創新，擴大ETF產品線，推動主動式及多資產ETF，共同築建臺灣成為亞太資產管理中心。

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